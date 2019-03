Europa League: Rennes surprend de pâles Gunners, l’Inter Milan accroché

Rennes a créé la sensation ce jeudi soir lors du huitième de finale aller de l’Europa League en écartant Arsenal (3-1). Le club breton s’offre donc une légère avance avant le match retour jeudi prochain à Londres.

Il ne fallait que quatre minutes aux Londoniens pour prendre les commandes de la partie sur un centre-tir d’Iwobi. Arsenal avait le contrôle du match mais ne parvenait pas à planter un deuxième but avant que tout ne s’écroule pour les Gunners. En l’espace de quelques secondes, Sokratis écopait de son deuxième carton jaune et Bourigeaud rétablissait l’égalité d’une frappe puissante (41e).

Après la pause, les Rennais prenaient les devants suite à un but contre son camp de Nacho Monreal (65e). À deux minutes du terme, Sarr plantait le troisième but rennais et donnait au score son allure définitive. Un succès de prestige donc pour le club français qui peut croire en un exploit lors du match retour prévu le jeudi 14 mars à Londres.

Dans l’autre affiche de ce début de soirée, Francfort et l’Inter Milan ne sont pas parvenus à se départager (0-0). Sans Radja Nainggolan, blessé, les Milanais ont manqué un penalty tiré par Brozovic (22e). La deuxième période était à l’avantage des Allemands qui ne parvenaient pas à tromper Handanovic malgré un but annulé de N’Dicka.

Villarreal, pour sa part, a déjà un pied en quarts de finale. En déplacement au Zénit, la formation espagnole ouvrait la marque via Iborra (33e) mais Azmoun remettait les deux équipes à égalité 120 secondes plus tard. En deuxième période, Moreno (64e) et Morlanes (71e) permettait au sous-marin jaune de s’imposer 1-3.

Tombeur de Genk en seizièmes de finale, le Slavia Prague a tenu le FC Séville en échec (2-2). Après le but de Ben Yedder après une minute de jeu, on pensait les Sévillans partis tout droit vers une victoire facile mais Stoch inscrivait le but de l’égalisation (25e). El Haddadi remettait Séville aux commandes (28e) mais le Slavia ne laissait pas abattre et Kral rétablissait l’égalité (39e).

Benfica, avec Mile Svilar sur le banc, a chuté sur la pelouse du Dinamo Zagreb (1-0). Petkovic a inscrit le seul but de la partie sur penalty peu avant le repos (38e). Trois matchs sont encore au programme ce jeudi soir et débutent à 21h: Chelsea-Dynamo Kiev, Naples-Salzbourg et Valence-Krasnodar.