Place aux collections au Centr’Expo

La bourse internationale des collectionneurs, la plus complète à des centaines de kilomètres à la ronde, se vit dès demain.

Ces samedi et dimanche, de 9h30 à 18 heures, le Centr’Expo accueillera la 37e édition de Génération Collections. «Il y aura 750 mètres de tables, permettant d’accueillir 140 exposants. J’ai dû refuser du monde! Il faut désormais aller très loin pour trouver un salon aussi complet, offrant un tel melting-pot de collections», se réjouit son organisateur, Richard de Jaegere qui se fera un plaisir d’accueillir des vendeurs venus de partout. «Même de Paris, de Bordeaux, de l’Oise, du Luxembourg, d’Allemagne…»

Arctophile, tégestophile…

On y trouvera les grands classiques collectionnés: les vinyles «en plus de la belle bourse de Vincent Gruart, sans pour autant lui faire de la concurrence», les capsules de champagnes, les pin’s, les pièces de monnaie, les timbres, les jouets anciens qui ont de plus en plus de succès… «Deux Mouscronnois viendront aussi présenter des collections particulières. D’une part l’architecte Bernard De Deurwaerder qui viendra proposer sa grande collection de voitures Dinky Toys. De l’autre, Christophe Herpoel collectionnant tout ce qui touche à l’univers du cirque.

Nous accueillerons aussi une arctophile, soit une collectionneuse des peluches Teddy-Bear et un tégestophile de La Louvière, collectionneur de tout ce qui touche à la bière», continue notre interlocuteur.

Un travail de promotion en amont

L’homme a écumé les salons de Belgique et de l’Hexagone de long en large, «de fin août jusqu’à la semaine dernière», afin de promotionner le rendez-vous annuel mouscronnois toujours programmé le second week-end de mars à la rue de Menin.

Entrée: 3€. 475, rue de Menin à Mouscron.