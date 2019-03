L’AS Rome se sépare de son entraîneur Eusebio Di Francesco

L’AS Rome a annoncé jeudi, au lendemain de l’élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions, le départ de son entraîneur Eusebio Di Francesco.

Ancien joueur du club entre 1997 et 2001, Di Francesco, 49 ans, dirigeait la Roma depuis juin 2017. Sous ses ordres, les ‘Giallorossi’avaient atteint les demi-finales de la Ligue des Champions la saison passée, le meilleur résultat du club depuis 1984, grâce à une incroyable remontée contre le FC Barcelone, battu 3-0 au retour, en quarts de finale.

Le club n’a pas communiqué le nom de son successeur.

L’AS Rome a été éliminée mercredi en prolongations (3-1) par Porto en 8e de finale de la Ligue des Champions. Quelques jours plus tôt, les ‘Giallorossi’avaient subi une lourde défaite 3-0 dans le derby romain face à la Lazio. Après 26 journées, le club est cinquième de la Serie A avec 44 points, à trois longueurs de l’Inter, actuellement le dernier qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.

L’#ASRoma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club.



La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro. https://t.co/WX5DQNd0Sw pic.twitter.com/L5iXqw8Cv9