Les voleurs font la sourde oreille malgré les cris de l’occupant à Hertain

Les voleurs qui ont opéré jeudi matin dans la station Power, à Hertain, n’ont pas été effrayés par les cris de l’habitant du dessus.

Il était un tout petit peu plus de 4 h du matin quand la personne qui habite à l’étage de la station-service Power à la chaussée de Lille, à Hertain, a vu deux véhicules s’arrêter à hauteur de cette dernière. Un conducteur et un passager sont sortis et ont tenté de forcer le volet métallique barrant l’accès au bureau de la station.

N’y parvenant pas, ils se sont alors dirigés vers une fenêtre qu’ils ont fini par briser après avoir tenté de la forcer également.

Pendant que les voleurs opéraient à l’intérieur, l’occupant de l’étage a ouvert sa fenêtre et a crié aux malfrats de quitter les lieux. Il s’est ensuite aussitôt réfugié dans le grenier.

Les malfrats ont ignoré cet appel car ils sont bien entrés dans le bâtiment où ils se sont emparés de la caisse et ont aussi emporté des bouteilles de bière spéciale. Ils ont ensuite pris la fuite sans tenter de pénétrer dans les bureaux situés un peu plus loin.