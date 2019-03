Mons: coup de fraîcheur dans le quartier de la gare, trois rues bientôt en travaux

Trois rues entre la Collégiale Sainte-Waudru et la rue des Capucins seront entièrement refaites. Les travaux auront des conséquences sur la circulation dans des rues annexes.

Circuler en périphérie montoise est en ce moment une catastrophe. Les travaux sur un tronçon de 7 km entre Jemappes et Obourg sur l’E19-E42 ont un effet calamiteux sur différents axes routiers secondaires.

Réjouissez-vous, la circulation en centre-ville de Mons va aussi se compliquer quelque peu, la ville de Mons annonçant le début de deux chantiers, dont un qui impactera tout un quartier, mais qui lui donnera aussi un coup de fraîcheur bien nécessaire.

Quartier de la gare

Les travaux qui influenceront le plus la circulation sont les travaux de réfection des rues des Sœurs Grises, de la Réunion et Terre du Prince. Ceux-ci débuteront le lundi 18 mars 2019 et auront un impact sur la circulation dans le quartier de la gare, des modifications d’itinéraires étant à prévoir.

Les perturbations dureront jusqu’à la fin de l’année puisque la fin du chantier est prévue le 30 décembre 2019 (sous réserves des conditions climatiques).

Ces travaux comprennent le remplacement de l’égouttage, des impétrants (SWDE, ORES, Proximus…) ainsi que la réfection complète des trottoirs et des voiries en pavés de pierre naturelle.

Les travaux se dérouleront en 4 phases, détaillées ci-dessous.

Phase 1 – du 18 mars au 23 avril

Rue des Sœurs Grises: circulation interdite.

Rue de la Réunion (tronçon entre la rue des Sœurs Grises et la rue Terre du Prince carrefour non compris): circulation interdite.

Rue des Cinq Visages: voie sans issue, circulation interdite exceptée desserte locale, stationnement interdit.

Phase 2 – du 23 avril au 9 août

Rue des Sœurs Grises: circulation interdite.

Rue de la Réunion (tronçon entre la rue des Sœurs Grises et la rue Terre du Prince, carrefour compris): circulation interdite.

Rue de la Terre du Prince (tronçon compris entre la rue de la Réunion et la rue de Naast, carrefour compris): circulation interdite.

Rue des Cinq Visages: voie sans issue, circulation interdite exceptée desserte locale, stationnement interdit.

Rue de la Réunion (tronçon hors travaux), rue Samson, rue de la Terre du Prince (tronçon hors travaux) et rue de Naast: voie sans issue, circulation interdite exceptée desserte locale, stationnement interdit.

Phase 3 – du 9 août au 30 août

Rue des Sœurs Grises: circulation interdite.

Rue de la Terre du Prince (tronçon compris entre la rue de la Réunion et la rue de Naast, carrefour compris): circulation interdite.

Rue de la Réunion: circulation interdite.

Rue des Cinq Visages: voie sans issue, circulation interdite exceptée desserte locale, stationnement interdit.

Rue Samson, rue de la Terre du Prince (tronçon hors travaux) et rue de Naast: voie sans issue, circulation interdite exceptée desserte locale, stationnement interdit.

Phase 4 – du 30 août au 1er novembre

Rue des Sœurs Grises: circulation interdite.

Rue de la Réunion: circulation interdite.

Rue des Cinq Visages: voie sans issue, circulation interdite exceptée desserte locale, stationnement interdit.

Rue Samson, rue de la Terre du Prince et rue de Naast: voie sans issue, circulation interdite exceptée desserte locale, stationnement interdit.

Les riverains disposant d’un garage rendu inaccessible en raison des travaux pourront obtenir une carte de stationnement riverain. La zone recouverte par cette carte comprendra la Rue de l’Athénée, Bervoets, Claude de Bettignies, Notre Dame Débonnaire, Fétis, Gades, Houssière, Grosse Pomme, Roosevelt, Samson, Sars, Telliers, Place de Vannes et Rampe Sainte Waudru.

Il est à noter également que l’entrepreneur se charge de collecter les poubelles, la veille du jour de ramassage.

La rue Joseph Hubert fermée

Le deuxième chantier qui démarre prochainement aura un impact bien moindre que celui susmentionné puisqu’il ne concerne que la rue Joseph Hubert à Mons. Dès le lundi 11 mars, dans le cadre des travaux de réfection de cette chaussée, la circulation automobile sera perturbée et ce jusqu’à la fin du chantier prévu le 31 mai, sous réserves des conditions climatiques.

Ces travaux comprennent le remplacement des bordures et filets d’eau, la réfection des trottoirs en pavé béton, le remplacement de la fondation et la pose d’un revêtement hydrocarboné.

Les travaux se dérouleront selon le phasage suivant:

– du 11 mars au 5 avril, démolition des bordures et des trottoirs, pose des éléments linéaires et des fondations et pavage du côté droit en venant de la rue des Brasseurs;

– du 8 avril au 10 mai, démolition des bordures et des trottoirs, pose des éléments linéaires et des fondations et pavage du côté gauche en venant de la rue des Brasseurs;

– du 13 au 24 mai, démolition de la voirie existante, pose de la fondation et du revêtement hydrocarboné;

– du 27 au 31 mai, finitions diverses.

Durant toute la durée du chantier, la circulation sera interdite, excepté circulation locale. Elle sera totalement interdite en journée, du 13 au 24 mai.