«Wallons-nous?»: quelles sont les communes les plus mal situées par nos internautes

Fin décembre, nous avons défié nos internautes avec notre jeu «Wallons-nous?». Le but: placer le plus rapidement possible des communes sur la carte de la Wallonie. Après deux mois, nous partageons avec vous les villes et communes qui ont été le plus difficilement situées sur la carte.

Des dizaines de milliers de parties jouées en deux mois… et certaines communes qui ont eu bien du mal à être situées sur la carte de la Wallonie d’après notre jeu «Wallons-nous?» Chaque commune ou ville placée durant le jeu a été enregistrée dans notre tableur. Nous nous sommes penchés sur ces centaines de milliers de lignes pour connaître les villes et communes ayant posé le plus de soucis aux joueurs.

Le tableur recèle une masse considérable de données. Nous avions donc plusieurs possibilités pour vous dresser un premier bilan de «Wallons-nous?»

La première possibilité, la plus simple, est de nous concentrer uniquement sur les distances les plus grandes entre la véritable place de la commune sur la carte de la Wallonie et l’endroit où un(e) internaute l’a placé dans le jeu. Sous cet angle, la commune de Léglise (province de Luxembourg) arrive première du palmarès des communes les plus mal situées: elle a été placée à plus de... 290 km de sa véritable place.

Cette façon de comparer les données a un gros défaut: si un(e) internaute a effectué une mauvaise manipulation, celle-ci est d’office prise en compte.

Pour donner moins de poids à d’éventuelles mauvaises manipulations, nous avons choisi de faire la moyenne des kilomètres pour chacune des communes (près de 150) qui étaient à placer dans notre jeu.

Nous avons alors une autre histoire, où les communes de la province de Hainaut se retrouvent en nombre dans le top 10 des communes les plus mal placées.

C’est d’ailleurs le Hainaut qui arrive en tête lorsque nous faisons la moyenne des distances pour chacune des communes et ville, par province.

