Éditions de L’Avenir: accord sur la possible réintégration des 3 licenciés, demande de garanties sur l'indépendance rédactionnelle

Les représentants syndicaux ont confirmé avoir signé un accord avec la direction au sujet des trois personnes licenciées lundi. La convention n’a pas totalement convaincu le personnel, qui mandate l’AJP et la SDR pour aménager le texte.

Comme annoncé ce jeudi matin, la direction et les représentants CNE & SETCa ont signé un accord sur la «possible réintégration», selon les termes du directeur général Yves Berlize, des trois journalistes dont le licenciement sec a été signifié lundi.

Les délégations syndicales ont présenté cet accord en assemblée générale qui a eu lieu en milieu d’après-midi. Il a été précisé que les trois personnes concernées pourraient être réintégrées si elles le souhaitent mais que cela se ferait dans un département décidé par l’employeur.

Le texte assure aussi que «l’indépendance rédactionnelle restera respectée». Une formulation que n’acceptent pas les représentants de l'Association des Journalistes Professionnels (AJP) et la Société Des Rédacteurs (SDR) des Editions de L'Avenir. Rappelant le «lock out instauré par la direction jusqu’à mercredi soir», ceux-ci ont reçu un mandat du personnel afin de demander à la direction d’aménager cette convention pour apporter des «balises sûres sur l’indépendance rédactionnelle».

Mandat pour «renégocier ce texte»

«Le texte signé par le Setca et la CNE avant d'être proposé à l'AG a été jugé très insuffisant au plan de l'indépendance rédactionnelle qu'il est censé protéger», indiquent les délégations AJP et SDR. «L'AG a mandaté (par 70 voix pour et 2 abstentions) l'AJP et la SDR pour renégocier ce texte qu'elle rejette. Elle a aussi voté une demande que l'AJP et la SDR soient associées à toutes les négociations qui concernent la rédaction.»

Les représentants de l’AJP et de la SDR doivent désormais formaliser leurs demandes auprès de la direction.