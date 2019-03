Nivelles: l’ex-belle-mère de la victime sous bracelet électronique

Pas banal. Inculpée de meurtre, une femme est toujours détenue mais elle attend qu’un bracelet électronique se libère pour pouvoir en disposer.

+ LIRE AUSSI| Une dispute familiale tourne au drame à Nivelles: l'ex belle-mère de Nicolas inculpée de meurtre

C’est dire si, pour la juge d’instruction Collauti qui n’a pourtant pas la réputation d’être «une tendre», Élisabeth Simaz, 62 ans, ne représente pas un danger pour la société. Elle a pourtant tué, samedi dernier à Nivelles, son gendre Nicolas Degand, 35 ans (photo ci-contre), d’un coup de couteau dans la carotide.

Les circonstances dans lesquelles les protagonistes en sont venus à se battre restent floues. On est dans un milieu aisé et intellectuel de haut vol, ce qui n’empêche d’ailleurs pas les conflits de naître, de se développer voire d’exploser.

Ce qui est établi, c’est que Nicolas Degand et sa femme s’étaient séparés depuis peu après avoir vécu quelques mois dans une villa de l’avenue de la Tour du guet. Ils devaient comparaître au début de cette semaine devant le tribunal de la Famille qui allait notamment devoir statuer sur l’avenir de leurs deux jeunes enfants.

Nicolas Degand, qui occupait un poste de direction dans une société anversoise spécialisée entre autres dans l’offshore, avait fait le choix d’un appartement dans le centre-ville de Nivelles. Il s’était rendu le 2 mars à l’avenue de la Tout du guet vraisemblablement pour emmener ses enfants le temps du week-end.

De la légitime défense?

Est-ce par hasard que sa belle-mère, qui demeure à Ham-sur-Heure, s’y trouvait? Ou sa fille avait-elle fait appel à elle car elle redoutait un accès de violence comme il s’en était peut-être déjà produit? Les avocats chargés de la défense de la victime et de la meurtrière sont d’accord sur un double point: on ne communique pas dans l’état actuel de l’enquête en raison de la complexité et de la délicatesse du dossier.

Si nous parlons de meurtrière, c’est en raison du libellé du chef d’inculpation mais, comme nous l’avons souligné en évoquant le bracelet électronique, celui-ci peut évoluer vers une prévention bien plus légère de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec, au bénéfice d’Élisabeth Simaz, une éventuelle cause de justification telle la légitime défense.

Un seul coup a été porté, un coup malheureux de toute évidence, porté par une femme «couverte de bleus» (sic), ce qui implique une réelle bagarre plus qu’une simple empoignade, bagarre au cours de laquelle «tout le monde» s’est battu, en ce compris la mère des enfants qui appela au secours, entraînant l’intervention de la sexagénaire dans la pièce attendant à la cuisine où elle alla chercher le couteau.