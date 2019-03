Une collision en chaîne fait sept blessés plus ou moins graves à Onhaye

Ce jeudi, vers 10h15, la portion de la route Dinant-Philippeville, au niveau du contrôle technique d’Onhaye, a été le théâtre d’une collision en chaîne entre trois véhicules dont une ambulance.

Une voiture venant d’Onhaye s’apprêtait à virer à gauche vers le contrôle technique. Elle était suivie par une ambulance française d’Ardennes-Assistance qui se dirigeait vers le CHU-UCL de Dinant.

Celle-ci avait à son bord, outre les deux ambulanciers, une patiente et un accompagnant. Un troisième véhicule, un Berlingot Renault ralentit alors au moment où arrive un quatrième véhicule conduit par un habitant de Hanzinelle.

Distrait ou arrivant trop vite, le conducteur florennois n’a pas pu éviter le Berlingot qu’il envoie ensuite sur l’ambulance. Résultat: trois véhicules bien détruits mais surtout six personnes blessées à des titres divers. Il semble bien que la patiente qui était dans l’ambulance ait été la plus grièvement atteinte, son état n’arrangeant évidemment rien.

Quatre ambulances venant des postes Dinaphi de Dinant, Philippeville et Florennes et le SMUR du CHR de Namur sont venus charger les blessés et les diriger vers des établissements de soins différents.

Les pompiers du poste de Dinant de la zone Dinaphi, aux ordres du Capitaine Damilot, sont intervenus, notamment pour désincarcérer le conducteur de la Berlingot, tandis qu’une équipe du service circulation de la police de Haute-Meuse a réglé la circulation sur les lieux et procédé au constat.