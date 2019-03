Plusieurs milliers de participants à la marche pour le climat de Louvain-la-Neuve

Plusieurs milliers de participants, de toutes générations, participent jeudi à la marche pour le climat de Louvain-la-Neuve, en présence des principaux responsables de Youth for Climate mais aussi de représentants de l’Université catholique de Louvain (UCLouvain) dont le recteur Vincent Blondel.

Avec l’arrivée des trains dans la cité universitaire, la place de l’Université était noire de monde au départ de la marche, et le nombre de participants s’est encore étoffé au fil du parcours. Alors que les organisateurs espéraient 3 000 participants, ce nombre est manifestement dépassé.

9e jeudi pour le climat: @adelaidecharli2 est évidemment présente à Louvain-la-Neuve, notamment aux côtés de @JPvanYpersele.@lavenir_net pic.twitter.com/oLq4Aeeasa — Pirard Augustin (@augupir) 7 mars 2019

Alors que certains craignaient que les élèves de l’enseignement secondaire soient moins mobilisés en raison des vacances, ils sont présents en nombre, francophones mais aussi néerlandophones. Certains avaient pensé au clin d’œil, brandissant par exemple une pancarte indiquant «Le climat ne prend pas de vacances, nous non plus».

« Et 1, et 2, et 3 degrés : c’est un crime contre l’humanité »

Les jeunes chantent pour le climat depuis une bonne demi-heure avant le départ à LLN.@lavenir_net pic.twitter.com/EpJL9scjF5 — Pirard Augustin (@augupir) 7 mars 2019

Ils sont accompagnés d’étudiants de l’université et d’écoles supérieures, mais il y a aussi pas mal de personnes plus âgées dans le cortège de Louvain-la-Neuve. «Merci les jeunes, vous portez la voix des générations: la nôtre, la vôtre et les suivantes», remerciait un calicot.

En ce qui concerne les slogans, ils sont rédigés dans plusieurs langues, et vont du revendicatif au franchement décalé comme «I’m sure the dinosaurs thought they have time too». La manifestation devrait se terminer aux alentours de 12 h 30.