Une pénurie de 2 000 ingénieurs prévue pour 2030 en Wallonie

Depuis 2016, Agoria, la fédération de l’industrie technologique, souligne la pénurie d’ingénieurs en Wallonie. Si rien ne change, il y a aura une pénurie de près de 2 000 ingénieurs au sud du pays en 2030.

«Cette pénurie structurelle d’ingénieurs et de profils technologiques constitue un frein au développement du tissu industriel et à l’innovation, à la propagation des nouvelles technologies et à la numérisation de notre économie», estime Agoria dans un communiqué.

Agoria Wallonie organise, pour la 4e année consécutive, du 1er mars au 2 mai, l’Agoria Company Tour, une opération dont le but est de permettre aux jeunes futurs diplômés de découvrir le monde de l’entreprise et de rencontrer des professionnels des secteurs techniques et technologiques. L’opération permet aussi aux entreprises, confrontées à des difficultés de recrutement de plus en plus aiguës, de se présenter aux futurs diplômés. Près de 1 300 étudiants ingénieurs et techniciens visiteront une trentaine d’entreprises.