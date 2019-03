François Troukens ne va plus présenter l’émission «Un crime parfait»

François Troukens a décidé d’arrêter de présenter l’émission «Un crime parfait» sur RTL. Il veut se consacrer à d’autres projets.

Sur son compte Facebook, l’animateur François Troukens annonce qu’il va arrêter de présenter l’émission «Un crime parfait». La cause? Il veut se consacrer à de nouveaux projets mais il n’en dit pas plus. «Merci à RTL et à toute l’équipe de tournage pour cette belle expérience en partage!», déclare l’animateur.

S’il a décidé d’arrêter de présenter cette émission, il ne ferme pas pour autant la porte à RTL. Il se dit ouvert si de nouveaux projets devaient le passionner. Âgé de 49 ans, François Troukens présentait l’émission depuis ses débuts, c’est-à-dire le 19 décembre 2017. Son successeur n’est pas encore connu.