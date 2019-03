La police signale le retour des faux agents des eaux à Wavre: comment ne pas se faire piéger?

La police de Wavre met en garde la population, sur sa page Facebook, contre le retour des faux agents des eaux en ville.

Ces personnes mal intentionnées cherchent en fait à s’introduire dans votre domicile et à commettre des vols en prétextant un contrôle de qualité de l’eau, de pression d’eau, un relevé d’index de votre compteur d’eau, ou encore en annonçant une coupure d’eau imminente.

En novembre dernier, des faux agents avaient été repérés Quai des Tanneries, à Wavre.

L’in BW rappelait alors que leurs releveurs prenaient l’initiative de se présenter chez vous que dans les seuls cas suivants:

pour remplacer le compteur. Dans ce cas, une lettre vous avertissant du passage de l’un de nos agents vous aura été adressée au préalable;

* pour annoncer une coupure d’eau suite à des travaux. Dans ce cas, les agents n’entrent pas dans les maisons. * pour effectuer le relevé annuel de votre compteur d’eau. * dans tous les autres cas, un rendez-vous est préalablement fixé suite à un appel téléphonique.

À noter également que ces différentes interventions ne peuvent faire l’objet d’une rémunération immédiate.

L’in BW rappelle que ces prestations ne sont effectuées que par des agents habilités par in BW, porteurs d’un badge avec photo et/ou d’une fiche d’exécution de travaux. Vous ne manquerez pas de reconnaître également leurs véhicules avec le nom et le logo d’in BW. Afin de limiter les coups de la fusion, il est possible que nous vous rendions encore visite ces prochains mois avec un véhicule aux couleurs de l’IECBW.

Si rien ne vous permet d’identifier clairement la personne qui se présente à votre domicile, n’hésitez pas à contacter in BW au 067/280 111. Notre service Clientèle pourra vous informer en temps réel de l’identité de nos agents et de leur présence ou non dans votre quartier.