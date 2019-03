VIDÉO | La bande-annonce de la huitième saison de Game of Thrones dévoilée

En attendant la sortie du premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones (14 avril prochain), une bande-annonce officielle a été dévoilée cette semaine.

J-38 pour les amateurs des aventures de Jon Stark et Daenerys dans Game of Thrones.Pour les tenir en haleine, les réalisateurs David Benioff et Ben Weiss ont sorti cette semaine une bande-annonce officielle de cette huitième et ultime saison.

Au total, deux minutes et deux secondes de suspense pure. On peut y découvrir Arya Stark, blessée au crâne, qui courent dans les couloirs de Winterfell. On y aperçoit aussi les personnages principaux tels que Sansa Stark, Jon Snow et Daenerys Targaryen, avant leur confrontation contre le Night King et son armée de mort-vivants.

Le premier épisode de cette saison sortira le 14 avril prochain sur la chaîne HBO. En Belgique, il sera diffusé en simultanée sur la chaîne Be TV. Cette dernière saison compte six chapitres d’une durée d’une heure en moyenne. Sachant que le dernier épisode de la saison 7 est sorti le 28 août 2017, on peut croire que certains fans sont impatients.