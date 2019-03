Contrôle ciblé des véhicules auto-écoles: un faux moniteur bossait sans licence

La secrétaire d’État à la Sécurité routière Bianca Debaets a pris part en dessous du viaduc Herrmann-Debroux à une action de contrôle ciblant les auto-écoles. Un seul moniteur était en infraction.

La secrétaire d’État à la Sécurité routière Bianca Debaets a pris part, mercredi, en dessous du viaduc Herrmann-Debroux à Auderghem, à une action de contrôle menée conjointement par la police de la zone Marlow (Uccle, Watermael-Boitsfort et Auderghem), l’inspection du travail et des contrôleurs de Bruxelles Mobilité.

Au total, 168 véhicules ont été contrôlés, selon les chiffres communiqués par le cabinet de Bianca Debaets. Les policiers ont dressé un procès-verbal (PV) pour non-assurance, un autre pour un conducteur sous influence d’alcool qui s’est vu retenir son permis pendant 3 heures et 20 pour utilisation d’un GSM au volant ou non port de la ceinture.

Par ailleurs, 15 camions ont reçu un avertissement pour problème d’arrimage ou de chargement.

De plus, 11 véhicules auto-écoles ont été contrôlés. Seul un n’était pas ordre. Il s’agissait d’un faux moniteur. Il n’avait pas de licence et travaillait au noir. «Aujourd’hui, les contrôles se concentraient aussi sur les voitures et moniteurs auto-écoles», explique Bianca Debaets. «Il est en effet essentiel que les candidats au permis de conduire soient formés dans des véhicules réglementaires et par des personnes totalement habilitées».