Indian Wells: Flipkens et Mertens se qualifient pour le deuxième tour du double

Elise Mertens et sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka se sont qualifiées pour le deuxième tour du double au tournoi de tennis WTA Premier d’Indian Wells. Kirsten Flipkens et sa partenaire suédoise Johanna Larsson en ont fait de même.

Elise Mertens et sa partenaire biélorusse Aryna Sabalenka se sont qualifiées pour le deuxième tour du double au tournoi de tennis WTA Premier d’Indian Wells, épreuve sur surface dure dotée de 9 035 428 dollars, mercredi, en Californie. Mertens et Sabalenka sont venues à bout de la paire deuxième tête de série formée par la Hongroise Timea Babos et la Française Kristina Mladenovic 6-1, 6-7 (4/7), 10/8 après 1 heure et 5 minutes de jeu.

Mertens et Sabalenka joueront au deuxième tour contre les Japonaises Miyu Kato et Makoto Ninomiya ou contre l’Américaine Raquel Atawo et la Slovène Katarina Srebotnik.

Kirsten Flipkens et sa partenaire suédoise Johanna Larsson ont battu la paire formée par la Canadienne Eugenie Bouchard et l’Américaine Sloane Stephens, mercredi, au premier tour du tournoi de tennis WTA d’Indian Wells (dur/9.035.428 dollars).

Elles ont remporté deux sets (1-6; 2-6) en 55 minutes.

Le duo belgo-suédois jouera au deuxième tour contre la Croate Darija Jurak et la Roumaine Raluca Olaru, qui ont battu l’Américaine Nicole Melichar et la Tchèque Kveta Peschke 6-2, 4-6, 10/6.