3,75€ la barquette sans sauce au «Frites Atelier» à Sainte-Catherine: encore un signe que la frite s’embourgeoise

Un nouveau «fast-food de luxe» a ouvert à Sainte-Catherine. Il s’agit du «Frites Ateliers», concept du chef vedette néerlandais Sergio Herman. Prix de la barquette: 3,75€. Sans sauce!

La frite deviendrait-elle un produit de luxe? Après les ouvertures de Patatak sur le Parvis de Saint-Gilles ou de Bintje dans le Châtelain à Ixelles, une nouvelle enseigne a décidé de donner une ampleur gastronomique à notre plat national. L’endroit s’appelle «Frites Atelier» et s’est ouvert à Sainte-Catherine, en plein centre touristique der Bruxelles.

Derrière sa façade bleu mat, une brigade de cuistots s’y active chaussés de gants de tatoueurs noirs. Les barquettes qui en sortent sont servies dans un carton bleu roi rehaussé d’un sigle doré très classe. Les clients les dégustent dans un cadre contemporain, meublé de bois clair, de tabourets, d’éléments de cuisine cuivrés et des incontournables plantes vertes qu’on voit partout aujourd’hui.

L’entrepreneur qui y manie friteuses et salières n’est pas n’importe qui. C’est le chef vedette néerlandais (!) Sergio Herman qui est à l’origine de l’adresse. Né à Sluis, l’homme a fait ses classes dans le resto familial. Il en a forcément retiré un amour des produits zélandais et, en 25 ans, a obtenu 3 étoiles pour son QG, le «Oud Sluis». L’endroit ferme en 2013 «pour d’autres projets». Depuis, l’homme s’est mué en véritable buisnessman de la gastronomie. Ce Jamie Oliver hollandais multiplie ainsi les ouvertures et produit émissions télé et bouquins de cuisine.

Photo News - Christophe Licoppe Le Frites Atelier est son côté «fast-food deluxe». Le concept, né en 2016, a essaimé partout aux Pays-Bas et en Belgique. Il a ainsi ouvert à La Haye, Utrecht, Arnhem, avant Anvers, Gand et Bruxelles, donc. L’objectif avoué de ce spot de restauration rapide: «rendre les frites de qualité supérieure accessibles à tous».

Croquettes aux crevettes grises de Zélande ou aux trois fromages, carbonnades flamandes, chicons, bavette, steak tartare, lotte ou burger de bœuf sont au menu, qui ouvre aussi à l’originalité. Vous pourrez ainsi y goûter un shakshouka, un burger végé ou une sauce épicée aux cacahuètes.

Prix de la barquette dans ce spot ouvert 7j/7: minimum 3,75€. Comptez 1,70€ en plus pour une petite noquette de mayo et 2€ pour la tartare. La croquette de crevettes se négocie à 5,75 et les frites accompagnées de «spécialités» (en réalité plutôt des toppings sur votre barquette) commencent à 6,50€. On vous le dit: la frite s’embourgeoise définitivement.