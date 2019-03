TC Nivelles - Un homme incarcéré à Nivelles condamné pour avoir fait livrer des stupéfiants en prison

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné lundi Jéremy L., un habitant de Charleroi incarcéré à la prison de Nivelles, à neuf mois d'emprisonnement ferme et à 6.000 euros d'amende. Sa compagne, Cindy T., écope de six mois de prison avec un sursis total, et d'une amende de 6.000 euros assortie d'un sursis pour ce qui excède 800 euros. Déjà condamné à 18 reprises et détenu, le prévenu a demandé à sa compagne sans antécédents judiciaires de réceptionner une petite boite chez elle, et de lui amener discrètement ce colis au parloir. Il s'agissait de stupéfiants.

Le couple était poursuivi pour délivrance de stupéfiants et appartenance à une association. Jérémy L. ne niait pas les faits: il a précisé aux enquêteurs que le cannabis qui a été saisi et que sa compagne lui avait remis au sein de la prison ne lui était pas destiné. Il s'agissait, à le suivre, de stupéfiants à faire parvenir à un autre détenu dont il n'a jamais voulu révéler le nom.

"Monsieur a été condamné à 18 reprises: on a tenté le sursis probatoire, la prison, les peines de travail, les amendes... Il n'a plus droit à des mesures de faveur et voilà qu'il se met à nouveau dans une situation compliquée! Qu'il refuse de donner l'identité du détenu à qui ces stupéfiants étaient destinés, on peut encore comprendre. Mais pas qu'il implique sa compagne, qui n'a aucun antécédent judiciaire, dans ses combines pour faire bénéficier d'autres d'un trafic de stupéfiants en prison", avait déclaré le substitut du procureur du Roi à l'audience.

Le jugement rendu lundi inflige neuf mois de prison ferme à Jérémy L., en considérant que cette peine constitue un signal tout en évitant d'obérer encore davantage sa situation carcérale. La décision fustige les "risques absurdes" qu'il a fait courir à sa compagne dans ce dossier.