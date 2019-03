Le monastère Notre-Dame d'Ermeton-sur-Biert (Mettet, province de Namur) fermera prochainement ses portes, a indiqué lundi l'Eglise catholique de Belgique francophone.

"Plusieurs raisons motivent cette décision qui mûrissait depuis un certain temps: le petit nombre de sœurs (une quinzaine, NDLR), l'âge et la santé de certaines sœurs, mais aussi la charge d'un bâtiment trop grand, trop coûteux et inadapté", a précisé l'Eglise.

Le dossier va être déposé à Rome afin que la fermeture soit actée par la Congrégation pour les religieux.

Chaque moniale doit trouver et choisir un monastère de bénédictines qui accepte de l'accueillir en son sein.

Dans l'immédiat, le monastère continuera d'accueillir des hôtes, qui sont près d'un millier à y venir chaque année. La date de l'arrêt des activités sera communiquée ultérieurement.

"C'est triste pour l'Eglise de voir disparaitre une de ses communautés de cette manière", a commenté Tommy Scholtes, porte-parole des évêques de Belgique. "D'autres monastères bénédictins resteront cependant accessibles à proximité, comme ceux de Maredret et d'Hurtebise."