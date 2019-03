Elle assomme l’un de ses agresseurs avec un vase de fleurs

La victime n’a pas eu peur de ses agresseurs et leur a lancé un vase à la figure. Fotolia

Agressée chez elle par deux individus, une personne de Bernissart a répliqué en lançant un vase au visage de l’un de ses agresseurs.

Les faits se sont produits vendredi en début d’après midi, à la rue Albert Ier, à Bernissart, mais n’ont été dévoilés par le parquet que ce lundi. Vers 13 h 15, une personne qui sortait des courses du coffre de sa voiture et qui était en train de les rentrer chez elle, a vu débouler deux individus dans sa buanderie.

L’un des deux s’est dirigé vers la cuisine - sans doute dans le but d’y trouver de l’argent - alors que l’autre est resté face à la victime qui ne s’est pas laissée impressionner. Cette dernière a, en effet, saisi un vase de fleurs qui était à sa portée et l’a lancé au visage de son agresseur qui s’est écroulé sur le sol. Son complice l’a rejoint promptement et l’a soutenu afin de sortir de l’habitation. La victime a alors fait mine de les poursuivre mais a été violemment poussée au sol à hauteur de la porte d’entrée. Elle s’est alors mise à hurler, ce qui a eu pour effet de faire fuir les deux malfrats.

Inutile de préciser que la police a été alertée et que les deux hommes sont activement recherchés.