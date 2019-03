La Louvière veut réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre

La Louvière vient de s’engager dans un nouveau Plan d’Action pour l’Énergie Durable et le Climat.

En tant que commune signataire de la Convention des Maires, La Louvière vient de s’engager dans un nouveau Plan d’Action pour l’Énergie Durable et le Climat (PAEDC) dont le but est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% sur le territoire d’ici 2030, par rapport à l’année de référence 2006.

Les actions visent différents secteurs pour lesquels des objectifs ont été définis: l’administration communale, les logements, le secteur tertiaire, les transports et les énergies renouvelables.

La Ville va développer des projets de rénovation de ses bâtiments communaux et aura également un rôle de facilitateur pour inciter, mobiliser, sensibiliser les autres acteurs du territoire à mener des actions et contribuer ainsi à la réalisation de cet objectif.

Rénover 1000 logements

Parmi les actions «phare» pour les citoyens se trouve le projet européen «Life Be Reel» qui vise la rénovation énergétique de 200 maisons et de 50 appartements par an, pendant 4 ans, soit au total de 1000 logements. La Ville accompagnera les citoyens dans le processus de rénovation de leur logement, dans leurs démarches administratives, techniques mais aussi financières puisqu’elle cherchera à monter un mécanisme de financement par tiers-investisseur.

Des soirées d’information autour du PAEDC seront également organisées à destination du secteur tertiaire pour le sensibiliser à réduire ses consommations d’énergie, notamment au niveau de l’éclairage.

Le plan vise en outre l’installation de systèmes de productions d’énergie renouvelables (éoliennes mais aussi installations photovoltaïques dans les différents secteurs) et la promotion des véhicules électriques par l’installation de bornes électriques. L’utilisation des modes doux de transport, des transports en communs, du covoiturage… seront également encouragés.

Le plan peut être consulté sur le site web de la commune.