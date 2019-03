Préavis de grève ce lundi chez les pompiers de Bruxelles. Mais aucune action: les avancées obtenues ont été accueillies positivement.

Alors que le préavis d’actions du syndicat SLFP pour le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) prenait cours ce lundi matin, aucune action de mécontentement n’a été engagée, a indiqué le représentant SLFP Eric Labourdette. Il explique que les avancées obtenues ont été accueillies positivement.

Un courrier de la direction en date du 1er mars a énoncé une série de mesures, à l’œuvre et à venir. Aux précisions demandées par le SLFP, une réponse a été fournie sans attendre. Le préavis de grève sera levé lorsque ces mesures seront validées par un comité de concertation. Le procès-verbal de réunion devrait être envoyé au SLFP dans 7 à 8 jours.

Les vêtements de travail ont été livrés et sont en train d’être distribués, ce qui devrait être terminé d’ici la mi-mars.

Pour l’aménagement des locaux pour le personnel féminin, en service depuis plus de 15 ans, des plans pour des travaux ont été communiqués. Pour l’Etat-major, ces travaux seront finalisés dans le courant de l’année 2019.

Des travaux dans les casernes sont à l’œuvre, notamment pour les chaudières. Certains pompiers se douchent dans un container pour pallier aux problèmes d’eau chaude. «La situation dans toutes les casernes est lamentable», estime Eric Labourdette. «C’est parce que pendant 10 à 30 ans, on n’a pas mis en place de plan d’entretien et on a laissé aller les choses. Aujourd’hui, on se retrouve à faire des gardes dans des casernes qui ressemblent plus à des squats qu’à des lieux de vie. Un arrêté royal détermine pourtant les exigences minimales à respecter pour nos lieux de travail. Une inspectrice du bien-être au travail est venue faire le point vendredi avec la direction. A mon sens, il faudra plusieurs années pour rendre conforme l’ensemble de nos casernes». Le SLFP réalise actuellement un tour des casernes pour s’assurer de la bonne avancée des différents chantiers.