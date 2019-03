Elise Mertens calée dans un Top 20 sans changement avant Indian Wells

Aucun changement n’est intervenu cette semaine dans le Top 20 des joueuses mondiales de tennis dans le nouveau classement publié ce lundi par la WTA.

A quelques jours du tournoi Premier WTA d’Indian Wells qui ouvre l’important diptyque américain avec Miami (19-30 mars), la Japonaise Naomi Osaka devance toujours dans l’ordre la Roumaine Simona Halep et la Tchèque Petra Kvitova. Elise Mertens conserve sa 16e place.

Lauréate à Acapulco, dans le seul tournoi WTA joué la semaine écoulée, la Chinoise Yafan Wang est la grande bénéficiaire de la semaine. Elle progresse de 16 places et entre dans le Top 50 à la 49e place. Sa finaliste malheureuse l’Américaine Sofia Kenin est 33e (+2), pour elle aussi obtient son meilleur classement à ce jour.

La Suissesse Viktorija Golubic, qui s’est imposée dans le 125K (Challenger) de Indian Wells, retrouve le Top100 au 82e rang (+21).

Côté Belge, Yanina Wickmayer, battue au 2e tour à Indian Wells, recule de 6 places et se retrouve 133e. Devant elle, et sans jouer, Alison Van Uytvanck reste 51e et Kirsten Flipkens se retrouve 56e (-1). Battue au 1er tour à Acapulco, après être passée par les qualifications, Ysaline Bonaventure est 144e (+2).