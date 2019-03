Doublés, jolie prime, comparaison avec Iniesta, tacle envers Pauwels: la semaine bien remplie de Lukaku

Auteur de quatre buts en quatre jours, Romelu Lukaku a retrouvé la forme avec Manchester United. Ses prestations ont ravi observateurs et internautes, tout en lui permettant de toucher une sacrée prime de buts. Le Diable en a aussi profité pour régler ses comptes avec Stéphane Pauwels.

Romelu Lukaku revit du côté de Manchester. En inscrivant deux doublés décisifs en l’espace de quatre jours, le Belge est revenu dans les bonnes grâces des supporters mancuniens.

Les prouesses du Diable rouge face à Crystal Palace et Southampton ont épaté les observateurs, à commencer par l’ancien buteur des Red Devils, Dimitar Berbatov. Le Bulgare a couvert Lukaku d’éloges sur le site de Betfair en le comparant à… Xavi et Iniesta. «Romelu Lukaku profite des espaces comme nul autre, que ce soit à gauche ou à droite! La passe pour Jesse Lingard contre Liverpool par exemple, peu de joueurs peuvent la réussir. C’est comme si tu regardais Xavi ou Iniesta. Lukaku est vraiment polyvalent contrairement à ce que les gens pensent.»

« C’est comme si tu regardais Xavi ou Iniesta »

Ce sont ensuite les internautes qui ont été impressionnés par la résistance du Belge, victime d’un tacle à la «Street Fighter» lors de la réception de Southampton. Alors que Lukaku s’était lancé dans un rush le long de la ligne de touche, Ryan Bertrand s’est jeté sur lui à la manière d’un kickboxeur. Mais face aux 90 kg de muscle de l’attaquant mancunien, le défenseur de Southampton a été lui-même éjecté tandis que Big Rom a continué sa route comme si de rien n’était.

Bertrand just bounces off him lmaoooo pic.twitter.com/BPRSDL2R6i — Evan Morgan Grahame (@Evan_M_G) 2 mars 2019

Une prime de buts de 350 000 euros

Au-delà des louanges, les prestations de haut vol de Romelu Lukaku lors de la semaine écoulée lui ont permis de gagner un joli pactole, comme le révèle Het Laatste Nieuws.

Grâce à ses deux doublés, l’attaquant des Diables a dépassé la barre des 15 buts ou assists, toutes compétitions confondues, cette saison. Ce qui lui permet de bénéficier d’un bonus de 350 000 euros.

En effet, s’il ne touche «que» 180 000 euros par semaine, le joueur de 25 ans a blindé son contrat de primes diverses. Par exemple, s’il réussit à atteindre les 20 buts ou assists, il touchera un bonus de 400 000 euros. Franchir le cap des 50 buts ou assists lui permettrait même de toucher un million d’euros!

Lukaku règle ses comptes avec Pauwels sans le nommer

C’est ensuite via la plateforme numérique Otro, considéré comme le «Netflix du football», que l’avant-centre des Diables a fait parler de lui.

« Un journaliste a même dit un jour: ‘Dieu merci, la maman de Romelu Lukaku n’a pas eu de troisième fils’. Vous imaginez? »

Dans un extrait d’interview publié vendredi dernier sur Twitter, Romelu Lukaku n’a pas hésité à tacler ses détracteurs, et plus particulièrement Stéphane Pauwels, même s’il ne le cite pas directement. «Je suis quelqu’un de très croyant et Dieu nous invite toujours à pardonner mais je n’oublie rien. C’est pourquoi je n’accorde plus aucune attention à certains médias. Un journaliste a même dit un jour: ‘Dieu merci, la maman de Romelu Lukaku n’a pas eu de troisième fils’. Vous imaginez? Il y a aussi un journal que tout le monde lit qui, je peux le dire, est raciste. Et ils se reconnaîtront.»

Pour rappel, au lendemain de l’élimination de la Belgique contre le Pays de Galle à l’Euro 2016, Stéphane Pauwels n’avait pas mâché ses mots envers la famille Lukaku sur le plateau de My Telefoot. Visant Jordan Lukaku, le chroniqueur belge avait même lâché: «Heureusement que ce ne sont pas des triplés parce qu’on serait dans la merde, hein!»