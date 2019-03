Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce lundi

Pour faire des économies, la rénovation ; Phénomène des serial killers, rencontre avec un spécialiste ; Des femmes en grève le 8 mars ; 400 jeunes dans une rave party illégale... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce lundi 4 mars.

Ces notices d’utilisation mal traduites

Le long des routes, les panneaux publicitaires poussent autant que le riz. «Ground plus», «Agronet»: tous porte la marque d’un fertilisant ou d’un désherbant chimique.

Josefino, un petit homme souriant et intarissable, connaît ces produits. Ce fermier les a utilisés pendant des années. Jusqu’au jour où sa femme et lui ont commencé à avoir des problèmes digestifs. Après des examens médicaux, son médecin lui a conseillé de prendre garde aux produits qu’il utilisait pour ses cultures.

Rénover pour économiser son énergie

Se chauffer, s’éclairer, s’équiper. Pour les ménages, cela coûte de plus en plus cher. Cela a aussi un impact sur le changement climatique.

Face à la montée des coûts de l’énergie et surtout compte tenu des dérèglements climatiques, réduire sa consommation d’énergie est un enjeu crucial: concrètement, cela signifie dépenser moins d’argent.

Jambes: la caserne du Génie prête à accueillir les réfugiés

La Croix-Rouge termine les préparatifs. Les premiers résidents devraient arriver ce mardi au nouveau centre namurois pour demandeurs d’asile.

«On est dans le sprint final. Un mois pour préparer les lieux, c’était intense mais c’est quatre fois plus que ce qu’on avait eu pour préparer le centre de Belgrade.» François Romedenne, responsable de l’ouverture du nouveau centre d’accueil pour réfugiés à la caserne du Génie de Jambes, est confiant: il pourra accueillir les premiers résidents ce mardi, sauf gros imprévu.

La panthère Bolingo a sorti les griffes: «Elle a gagné en maturité»

Elle n’a pas quitté sa contagieuse bonne humeur. Elle y a ajouté un sourire carnassier. Le regard est devenu celui d’une tueuse qu’aucun obstacle ne rebute. Celui d’une vice-championne d’Europe. À 26 ans, Cynthia Bolingo fait une entrée supersonique dans la cour des grandes. Elle a même réussi à surprendre ceux qui croyaient tout connaître d’elle.

En trois courses à peine, la novice arrivée sur le tard en 400m parce qu’elle adore le 200m - – «Je n’ai pas fait une croix dessus, cela reste ma distance» – a crevé l’écran.

Bourgoin, addict des serial killers, était à Athus : « L'un d'eux a essayé de me tuer pendant l’entretien »

À la bibliothèque Hubert Juin, l’auteur interviewer français Stéphane Bourgoin a évoqué le phénomène des tueurs en série. Interview.

Une bière avec un max de curcuma

Joseph Gottal et Alexis de Limburg Stirum, tous deux Dinantais, ont lancé avec Bruno Deghorain, maître-brasseur, la Curcu Beer. Une bière écocertifiée bio d'un genre nouveau puisqu'elle serait, encore aujourd'hui, selon ses concepteurs, la seule bière épicée au curcuma et brassée avec le savoir-faire belge.

En ce début dannée 2019, les créateurs de la Curcu Beer étoffent leur gamme avec une bière baptisée Curcu Max.

400 jeunes en rave party non autorisée

La nuit de samedi à dimanche, à partir de minuit ou 1 h du matin, plusieurs habitants de Ruette et Grandcourt, dans la Commune de Virton, ont été réveillés dans leur sommeil ou en tout cas surpris d’entendre dans le lointain les échos puissants de musiques techno diffusées à travers des baffles géants.

Il apparaît qu’une «rave party» avec musique techno et consommation de drogues douces et plus dures a été organisée dans des prairies à la lisière des bois...

Le 8 mars, les femmes «arrêteront le monde»

Le vendredi 8 mars, les femmes sont appelées à se mettre en grève dans tout ce qu’elles ont l’habitude de faire. Par cette grande action, le collectif entend dénoncer le fait que les femmes sont encore trop souvent victimes de discriminations en Belgique comme partout ailleurs dans le monde.

Carnaval de Vyle: un char pour les 90 ans de Marthe

La surprise fut totale ce samedi après-midi pour Marthe. À l’occasion de son 90e anniversaire, enfants et petits-enfants ont tenu à lui faire une belle surprise. «Il y a 20 ans, notre maman avait eu sa photo dans L’Avenir alors qu’elle était déguisée en bonne sœur au volant d’une 2 CV, raconte Martine, sa fille. J’ai donc eu l’idée, pour ses 90 ans, de rassembler la famille et faire un char pour le carnaval de Vyle-Tharoul.»

INTERVIEW | Carlos Vaquera: «Je crois à la magie de l’esprit»

Présentateur, conférencier, comédien, auteur, illusionniste, Carlos Vaquera ne recule devant aucun défi. Y compris celui de deviner ce qui se cache dans la tête de son public. Dans « Rien », son nouveau spectacle, le caméléon Carlos Vaquera dévoile ses talents de mentaliste. Rencontre.

