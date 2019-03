Le Racing Festival de Spa-Francorchamps annulé

Le Racing Festival réunit habituellement plus d’une centaine de pilotes venus de toute l’Europe dans des compétitions de voitures de tourisme, GT et monoplaces. ÉdA

Le Racing Festival, le traditionnel meeting automobile de fin de saison sur le circuit de Spa-Francorchamps, n’aura pas lieu cette année.

Le Royal Automobile Club de Spa (RACSpa), organisateur a annoncé à regret cette décision ce lundi.

Habituellement tenu fin septembre, il avait été déplacé de deux semaines cette année et aurait dû se dérouler du 11 au 13 octobre. Cette reprogrammation serait à l’origine de cette annulation.

«Au lieu de subir un report d’une semaine comme toutes les autres organisations ayant pour cadre Francorchamps, nous faisons les frais d’un report de deux semaines afin de faire place à une nouvelle épreuve qui est le résultat d’une co-organisation entre le Circuit de Spa-Francorchamps et un promoteur étranger», explique Pierre Delettre, l’administrateur-délégué du RACSpa. «Ce changement de dates est en outre la résultante d’un processus de décision anormalement long dans le chef des décideurs du Circuit de Spa-Francorchamps. Las d’attendre, certains clients potentiels se sont dirigés vers d’autres meetings. Nous nous sommes donc retrouvés dans l’incapacité d’assurer l’affiche du Racing Festival 2019.»

Le Racing Festival, qui est un des trois événements organisés par le RACSpa, réunissait plus d’une centaine de pilotes venus de toute l’Europe dans des compétitions de voitures de tourisme, GT et monoplaces. Les Legend Boucles Bastogne (1-3 février) et le Spa Euro Race (21-23 juin) sont les deux autres.