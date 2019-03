Entre Braine et son coach Pascal Angillis, c’est terminé

La défaite de samedi à domicile contre Namur a sonné la fin de la collaboration entre Braine et son coach Pascal Angillis.

«Nous avons convenu d’un commun accord avec Pascal Angillis de mettre un terme à la collaboration dès aujourd’hui. Le nom du coach de la D1 pour la fin de la saison sera communiqué dans les heures à venir. Nous tenons à remercier Pascal pour tout ce qu’il a apporté au club. Son professionnalisme et sa compétence ne sont nullement en cause.» Le communiqué du club brainois vient de tomber et ce n’est pas vraiment une surprise.

Battu samedi soir par Namur à domicile (cela n’était plus arrivé depuis mars 2013) au terme d’un non-match, Braine avait besoin d’un électrochoc, au risque de tout perdre cette saison. «Pour diverses raisons, la campagne d’Euroleague n’a pas été un succès, cela a laissé des traces et coûté beaucoup d’énergie, poursuit le communiqué. Trop pour retrouver le nécessaire fighting spirit. Après la défaite inacceptable dans la manière mais sans conséquence chiffrée face à Namur ce week-end - la première place du championnat régulier est acquise, nous ne pouvions plus ne pas réagir. Les échéances sont proches. Il importe à présent de mobiliser toutes les forces du club afin de se concentrer sur les deux autres objectifs pour lesquels nous sommes plus que jamais en course: la quatrième coupe de Belgique et le sixième titre de champion de Belgique consécutif.»

Pascal Angillis quitte le club brainois avec un bilan d’une seule victoire en quatorze rencontres en Euroleague et surtout deux défaites en championnat (à SKW et contre Namur).