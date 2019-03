Une vingtaine de sorties pour les pompiers de Wapi durant la nuit

Freya a bien soufflé durant la nuit de dimanche à lundi en Wapi mais sans faire de (trop) gros dégâts.

Chaque tempête amène son lots de branches arrachées, tuiles envolées et cheminées menaçant de tomber. Freya, qui a soufflé sur le pays durant la nuit de dimanche à lundi, n’a pas épargné la Wallonie Picarde même si les dégâts sont restés relativement limités.

Les pompiers de la zone de secours de Wapi ont néanmoins dû intervenir à une vingtaine de reprises. Entre 22 h dimanche et 8 h 30, samedi, ils ont dû sortir les tronçonneuses à dix reprises pour des arbres tombés sur la voirie ou des branches arrachées, principalement dans les communes de Leuze, Beloeil, Lessines, Flobecq, Tournai, Mouscron et Péruwelz.

Le rapport journalier de la zone fait également état de six interventions pour des objets menaçant de tomber sur la voie publique, dans le même périmètre.

D’autre part, on notera qu’à la route de Frasnes, à Mainvault, dimanche, vers 19 h 30, il a fallu déployer la grande échelle pour enlever des panneaux qui menaçaient de tomber sur la route et que, dimanche toujours, vers 21 h 15, il a fallu intervenir pour une fuite de gaz à la rue du Chambge, à Tournai. On ignore toutefois si cette dernière intervention a un rapport avec la tempête ou pas.