Euro d'athlétisme en salle - Les Belgian Cheetahs déçues après leur 5e place

(Belga) Les Belgian Cheetahs ne pouvaient cacher leur déception après leur cinquième place, dimanche, en finale du relais 4x400m à l'Euro indoor de Glasgow.

La vice-championne d'Europe du 400m individuel Cynthia Bolingo était chargée de lancer le relais. "Je partais du couloir 1, cela m'a demandé beaucoup d'énergie. Je voulais être dans le coup et ne pas me faire décoller du groupe", a expliqué Bolingo. "J'ai peut-être donné trop d'énergie. J'ai commis des erreurs techniques et tactiques. L'Italienne a su se faufiler, c'est là que j'ai commis une erreur", reconnaissait l'athlète du CABW. "Je n'ai pas réussi à lancer le relais comme il le fallait. Mais on apprend tous les jours. C'est une expérience pour l'avenir. C'est notre première déception depuis le début de ce projet. On apprend, et on essaye de gérer au mieux pour l'avenir." "On est super déçue car ce n'est pas l'objectif qu'on s'était fixé, on croyait à la médaille", a confié Camille Laus, dernière relayeuse. "Mais ce n'était que la première étape de 2019. Il reste encore les Mondiaux du relais à Yokohama et les Mondiaux de Doha. Le fait d'avoir vécu cette expérience nous a encore plus soudées. La cohésion a encore grandi. Avec ce qu'on a appris, on est quand même gagnante", positivait la capitaine du relais. (Belga)