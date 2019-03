Euro d'athlétisme en salle - Kevin Borlée n'a pas douté en voyant revenir l'Espagnol

(Belga) Kevin Borlée a une nouvelle fois parfaitement rempli son rôle de dernier relayeur. Malgré le retour de l'Espagnol Bernat Erta, il a conservé son avance et offert aux Belgian Tornados un cinquième titre européen, le deuxième en salle. "Je ne me suis pas dit qu'il allait passer", a souri Kevin Borlée après la course.

"Ce n'était pas la course parfaite", a expliqué Borlée. "Tout le monde se regardait, ça n'allait pas au train. Julien (Watrin) et Dylan ont fait une bonne course, Jonathan est parti trop vite, mais c'est lié au manque de rythme, c'est sa seule course indoor de la saison. Moi j'ai choisi de partir aux 250 mètres. C'était un gros effort. Au train, ça aurait différent. Quand j'ai accéléré, il a accéléré aussi, ce n'était pas évident." C'est désormais la onzième médaille décrochée par le relais. Kevin Borlée a pris part à toutes les finales. "A chaque fois, c'est différent. C'est pour cela qu'on s'entraîne. Une course n'est pas l'autre. Je ne pense pas trop aux médailles. Il faut penser à la suite, aller de l'avant. On essaye course après course de faire le job. Ici, on a su gérer pour aller chercher une médaille."