Mondiaux de bobsleigh - An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts terminent 8es à Whistler, Mariama Jamanka sacrée

(Belga) An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts ont pris la 8e place des championnats du monde de bob à deux à Whistler, près de Vancouver, au Canada, dimanche.

A l'issue des deux premières manches samedi, les Belgian Bullets occupaient la 10e place. Dimanche, le duo a descendu la troisième manche en 53.04, bon pour une 8e place. Au bas de la quatrième descente (53.01), An Vannieuwenhuyse (qui fêtait ses 28 ans dimanche) et Sara Aerts ont affiché un chrono cumulé de 3:32.58 pour terminer 8es à 2.50 des championnes du monde Le titre mondial est revenu aux Allemandes Mariama Jamanka (championne olympique, championne d'Europe et victorieuse de la Coupe du monde) et Annika Drazek (3:30.08) devant leurs compatriotes Stephanie Schneider et Ann-Christin Strack à 1:06. Les Canadiennes Christine de Bruin et Kristen Bujnowski ont pris la troisième place à 1.17. Tenantes du titre, les Américaines Elana Meyers Taylor et Lake Kwaza n'ont pu aller au bout, se crashant dans la troisième manche. Mariama Jamanka, 28 ans, est pour la première fois championne du monde et complète son tableau, elle qui est aussi championne d'Europe et championne olympique. Le meilleur résultat d'un bob belge dans un championnat du monde reste une 7e place obtenue en 2015 par Elfje Willemsen et Sophie Vercruyssen à Winterberg en Allemagne. (Belga)