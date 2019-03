Euro d'athlétisme en salle - Un nouveau titre pour les Tornados, Eykens au pied du podium, les Cheetahs 5es

(Belga) Champions d'Europe en plein air l'été dernier, les Belgian Tornados ont réalisé le doublé en s'offrant aussi le titre indoor du 4x400m, dimanche, à Glasgow. Les Belgian Cheetahs ont dû se contenter de la cinquième place alors que Renée Eykens a terminé au pied du podium du 800m.

Julien Watrin, Dylan Borlée, Jonathan Borlée et Kevin Borlée ont dans cet ordre signé un chrono de 3:06.27. Les Tornados ont bataillé avec le relais espagnol avant que Kevin Borlée ne parachève le travail, offrant aux Tornados un cinquième titre européen (trois en plein air), le deuxième en salle après celui conquis à Prague en 2015. Après sa médaille d'argent du 400m, Cynthia Bolingo a lancé les Belgian Cheetahs en finale du 4x400m. Mais, partie du couloir 1, elle n'a pu rééditer ses exploits écossais, donnant le témoin à Hanne Claes en cinquième position. Margo Van Puyvelde et Camille Laus n'ont pas réussi à redresser la situation. Elles ont signé un chrono de 3:32.46. La Pologne a été titrée (3:28.77) devant la Grande-Bretagne (3:29.55) et l'Italie (3:31.90). Championne d'Europe juniors (U20) en 2015 et espoirs (U23) deux ans plus tard, Renée Eyekens, a manqué de peu le podium du 800m. En 2:03.32 (record personnel: 2.02.15), elle est devancée de 8 centièmes par l'Ukrainienne Olha Lyakhova (2:03.24). La Britannique Shelayna Oskan-Clarke s'est imposée (2:02.58) devant la Française Renelle Lamote (2:03.00). Venu avec des ambitions de médaille, Thomas Van der Plaetsen a dû se contenter de la sixième place de l'heptathlon. Dimanche, Van der Plaetsen a commencé par un chrono de 8.29 sur 60m haies (record personnel: 8.06), prenant 910 points. Le Gantois a sauté 5m20 à la perche (972 points) lui permettait d'aborder le 1.000m final en cinquième, avec un retard de 124 points sur le Russe Ilya Shkurenyov. Van der Plaetsen a dû se contenter du 7e chrono (2:48.30, record personnel 2:40.50). Avec les 783 points de plus, il termine avec un total de 5.989 et se classe 6e. L'Espagnol Jorge Urena (6.218) a été titré, devant le Britannique Tim Duckworth (6.156) et le Russe Ilya Shkurenyov (6.145). (Belga)