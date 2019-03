VIDÉOS | Mertens et Naples s’inclinent, la Juve prend 16 points d’avance

La Juventus a remporté à Naples dimanche le duel entre les deux premiers (1-2) dans le cadre de la 26e journée du championnat d’Italie de football.

Miralem Pjanic (28e, 0-1) et Emre Can (39e, 0-2) ont marqué les deux buts des leaders, qui comptent 72 points, soit 15 de plus que Naples. Dries Mertens est monté à la mi-temps à la place de Kevin Malcuit.

GOAL | Miralem Pjanic inscrit un superbe coup-franc ! 😍 0??-1?? pour la Juventus.#NapoliJuventus 🇮🇹 pic.twitter.com/AA7ygSlrdQ — Eleven Sports (FR) (@ElevenBE_fr) 3 mars 2019

Le premier tournant du match a été l’exclusion d’Alex Meret, le gardien napolitain (25e). Les Turinois ont profité de leur supériorité numérique pour prendre une double avance.

ROUGE | Alex Meret fauche Ronaldo. Carton rouge pour le gardien de Naples !



0??-0?? #NapoliJuventus 🇮🇹 pic.twitter.com/XpsLpL0GYR — Eleven Sports (FR) (@ElevenBE_fr) 3 mars 2019

Peu après la reprise, la Juventus s’est également retrouvée à dix lorsque Pjanic a reçu sa seconde carte jaune (47e).

GOAL | Emre Can double la mise pour Juventus !



0??-2?? #NapoliJuventus 🇮🇹 pic.twitter.com/TeOaQdta62 — Eleven Sports (FR) (@ElevenBE_fr) 3 mars 2019

Les Napolitains ont réduit leur retard par José Callejon (61e, 1-2) et ont eu l’occasion d’égaliser mais Lorenzo Insigne a manqué un penalty accordé pour une faute de main d’Alex Sandro (84e).