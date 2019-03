L’Antwerp s’impose face à Eupen et assure son billet pour les play-off

Le dernier match de la 28e journée a vu la victoire de l’Antwerp sur Eupen (2-1). William Owusu (52e, 1-0) et Amara Baby (84e, 2-1) ont assuré la participation des Anversois 3es au classement (49 points), aux play-off 1.

Eupen, qui avait provisoirement égalisé par Éric Ocansey (56e, 1-1), conserve sa 12e place (29 points).

Après les défaites face à Lokeren et Anderlecht et le partage à Genk, l’Antwerp escomptait bien prendre les trois points grâce à son trio d’attaque Didier Lamkel Ze, Dieummerci Mbokani et Owusu. Mais Hendrik Van Crombrugge a empêché que cela marche en déviant un tir sous la transversale de Lamkel Ze (7e). Sur un coup franc de Geoffry Hairemans, Mbokani a placé un coup de tête juste à côté (18e).

Eupen tablait sur la vitesse d’Ocansey, Jean-Thierry Lazare et Mamadou Fall et sur la vista de Luis Garcia. La formation germanophone a dû patienter avant de donner une frayeur à Sinan Bolat. Le gardien anversois était battu sur un tir de Lazare, qui a rasé le montant (30e). Ce sont cependant les Pandas qui l’ont échappé belle: Van Crombrugge a dévié du bout des doigts un envoi de Hairemans, qui a rebondi sur le poteau avant de revenir vers lui (40e).

À la reprise, Dino Arslanagic malade a cédé sa place à Dylan Batubinsika dans l’axe de la défense anversoise. Si devant, l’Antwerp a trouvé ses marques avec un but d’Owusu sur un centre de Lamkel Ze (52e, 1-0), cela coincé à l’arrière. Simen Juklerod offert un superbe cadeau en dégageant le ballon dans l’axe à Ocansey, qui n’a pas tremblé (56e, 1-1). L’Antwerp pensait avoir refait le trou par Batubinsika mais alerté par le VAR, Kevin Van Damme a annulé le but pour une poussée préalable du défenseur français (59e). Dans la foulée, les Anversois ont failli recevoir un coup de massue mais Jelle Van Damme a dévié in extremis un tir de Lazare alors que Bolat était battu (60e).

Les coaches ont alors entamé un festival de remplacements: Laszlo Boloni, qui se faisait huer par les supporters, a sorti Lamkel Ze pour Amara Baby (65e) et son buteur Owusu pour Jonathan Bolingi (68e). Claude Makekele a suivi avec Nils Schouterden pour Lazare (71e) et Konan Jocelyn, 18 ans, pour Ocansey (76e). Les remplaçants anversois se sont montrés plus remuants, Bolingi a d’abord manqué l’objectif (79e) avant de tromper Van Crombrugge (84e, 2-1). L’arbitre a d’abord annulé le but avant de l’accorder sur signalisation du VAR.

L’Antwerp n’en menait pas large pour autant. Faris Haroun, qui a écopé de sa dixième carte jaune, sera suspendu les deux prochains matches (87e).