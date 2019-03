Le débrief sportif du week-end: les Tornados en or, Quick Step déjà trop fort, Federer brille encore

Médaille d’or pour les Belgian Tornados et argent pour Bolingo aux championnats d’Europe indoor d’athlétisme, Stybar le plus costaud au Nieuwsblad, Jungels vainqueur à Kuurne, l’équipe Deceuninck-Quick Step n’a rien laissé aux autres, le centième titre de Roger Federer sur le circuit, après 23 saisons consécutive en D1, Lokeren va basculer… Voici quelques-uns des moments forts de ce week-end sportif.

Les Belgian Tornados décrochent la médaille d’or

Les Belgian Tornados ont récupéré leur titre de champions d’Europe indoor du relais 4X400m des championnats d’Europe d’athlétisme en salle, dimanche à Glasgow avec un chrono de 3:06.27.

Avec dans l’ordre, Julien Watrin, Dylan Borlée, Jonathan Borlée et Kevin Borlée, les Belges ont réussi un nouveau tour de force pour devancer l’Espagne, 2e en 3:06.32 (avec un record national) et la France, médaillée de bronze en 3:07.71.

Il n’y a par contre pas eu de miracle pour les Belgian Cheetahs qui terminent à la cinquième place.

La meute de Patrick Lefevere est insatiable

Et à la fin, c’est toujours Quick-Step qui gagne! Le Tchèque Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) a remporté le Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour), traditionnelle course d’ouverture des classiques flamandes entre Gand et Ninove sur 200 km samedi. Le lendemain, ce dimanche c’est Le Luxembourgeois Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step) a remporté la course Kuurne-Bruxelles-Kuurne au bout des 201 kilomètres de course.

Bolingo vice-championne d’Europe

Cynthia Bolingo a pris la médaille d’argent du 400m des championnats d’Europe d’athlétisme en salle vendredi à Glasgow, Écosse, à 1/100e de l’or décroché par la meilleure athlète européenne sur la distance, la Suissesse Léa Sprungler (51.61).

L’athlète du CABW, 26 ans, en profite pour pulvériser encore son record de Belgique qu’elle améliore pour la 4e fois en quinze jours le portant désormais à 51.62.

Ismaël Debjani disqualifié

Ismaël Debjani avait terminé 2e de la 2e série en 3:42.12 et n’avait été devancé que par le grandissime favori, le Norvégien Jakob Ingebrigtsen (3:42.00), avant l’annonce de sa disqualification. Une obstruction dans la ligne droite opposée qui précédait l’arrivée lui est reprochée.

Le Maître décroche son 100e titre

Roger Federer, 37 ans, a atteint la barre mythique des 100 titres ATP remportés au cours de sa carrière. Le Suisse, 7e joueur du monde, s’est en effet adjugé le tournoi de Dubai, samedi.

En finale de ce tournoi de tennis ATP 500 sur surface dure dotée de 2 736 845 dollars, Roger Federer (N.2), s’est imposé face au jeune Grec de 20 ans, Stefanos Tsitsipas

Lokeren bascule après 23 saisons en D1

Anderlecht s’est imposé 1-2 sur la pelouse de Lokeren ce dimanche. Les Mauves scellent le sort des hommes du président Lambrecht qui évolueront donc en D1B la saison prochaine.

Avec neuf points de retard sur Waasland-Beveren, il ne faisait plus de doute pour grand monde que Lokeren évoluerait en D1B la saison prochaine. Depuis la défaite face à Anderlecht de ce dimanche soir, c’est désormais mathématique. Alors qu’il reste deux journées à disputer, les hommes du président Lambrecht ne peuvent plus refaire leur retard. C’était la 23e saison consécutive des Noir, blanc et jaune au sommet du football belge.

Le Barça se joue une nouvelle fois du Real

Déjà vainqueur 0-3 mercredi en demi-finale retour de Coupe du Roi, le FC Barcelone a une nouvelle fois battu son grand rival du Real Madrid 0-1 lors de la 26e journée de Primera Division. Thibaut Courtois a disputé toute la rencontre dans les rangs madrilènes mais n’a pas pu éviter le but victorieux d’Ivan Rakitic (26e).

50e assist d’Eden Hazard en Premier league

Chelsea a infligé à Fulham une cinquième défaite d’affilée dimanche en championnat d’Angleterre de football (1-2).

Titulaire, Eden Hazard a cédé sa place à Pedro (74e) après avoir distillé son 50e assist en Premier League. Dennis Odoi a joué tout le match en défense avec les Cottagers.

La saison maudite de De Bruyne

Kevin De Bruyne a dû quitter la pelouse en fin de première mi-temps samedi lors du duel entre son club Manchester City et Bournemouth. Le Diable rouge a été remplacé dans les arrêts de jeu par Riyad Mahrez et est sorti du terrain en se tenant la cuisse, ce qui laisse présumer une blessure aux ischio-jambiers.

Un doublé de Lukaku mène ManU vers la victoire

Samedi lors la 29e journée de Premier League, on a pu assister à un doublé de Romelu Lukaku avec Manchester United. Manchester United, s’est imposée 3-2 face à Southampton. Menés au score suite à un but de Yann Valery (26e), les Red Devils ont superbement réagi en début de deuxième période grâce aux buts du Belgo-Brésilien Andreas Pereira (53e) et de Romelu Lukaku (59e). Auteur d’un superbe mouvement pour armer une frappe du droit et l’envoyer dans le petit filet, ‘Big Rom’a permis aux siens de prendre l’avantage avant qu’un superbe coup franc de James Ward-Prowse ne rétablisse l’égalité (75e). Pour décrocher la victoire, Manchester United a pu se reposer sur les épaules larges de Lukaku qui a une nouvelle fois lâché une frappe enroulée puissante dans le petit filet pour s’offrir un quatrième but en l’espace de quelques jours.

Déjà un but pour Marouane Fellaini

Marouane Fellaini débute sa saison sur les chapeaux de roue en Chine. Une titularisation, un but et une victoire: l’ancien joueur de Manchester United ne pouvait sans doute pas espérer mieux pour ses débuts en Chine. Buteur en début de seconde période (50e), «Big Mo» a profité des erreurs de la défense de Beijing Renhe pour inscrire le seul but de la rencontre et offrir la victoire à son nouveau club Shandong Luneng.

Un skieur pris en flagrant délit de dopage

Le fondeur Max Hauke a été pris en flagrant délit de dopage à Seefeld en Autriche alors que s’y déroulent le championnats du monde de ski nordique. L’Autrichien a même été pris sur le fait par la police qui l’a trouvé dans son hébergement de Seefeld, une transfusion sanguine dans le bras. Il a été «pris sur le fait», en pleine «transfusion sanguine dans le bras», a précisé Dieter Csefan, de l’office fédéral autrichien de police criminelle

