VIDÉO | Balotelli marque, prend un selfie et le publie sur Instagram pendant le match

L’aventure de Mario Balotelli à l’Olympique de Marseille se déroule bien. À nouveau buteur ce soir, l’Italien a célébré son but comme lui seul peut le faire.

Lors de la rencontre entre Marseille et Saint-Étienne, Mario Balotelli a inscrit un nouveau but.

À la 12e minute de la rencontre, après un corner de Florian Thauvin, l’Italien a ouvert le score d’une belle volée.

Pour célébrer son but, l’attaquant de l’OM a pris son smartphone, fait une vidéo en selfie avec ses coéquipiers et l’a publiée directement sur son compte Instagram.

Mario Balotelli scores a bicycle kick and celebrates with his team-mates on Instagram live ???? pic.twitter.com/ZHOk82uZSy