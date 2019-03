Découvrez à Genève les voitures électriques de demain

Si les nouvelles Renault Clio et Peugeot 208 joueront les vedettes du tout proche salon de Genève, on ne peut passer à côté de l’offensive électrique qu’y mènent la plupart des constructeurs automobiles. Nombre des concepts présentés au salon suisse se retrouveront bientôt sur nos routes. Découvertes…

La mobilité électrique avance. Cette semaine, Renault a annoncé avoir franchi le cap des 200 000 véhicules électriques vendus en Europe, marché où le constructeur français est leader, depuis le lancement en 2011 de sa gamme dédiée. Cette semaine aussi, Porsche a annoncé que son site de production de Leipzig va être transformé en usine dédiée à la mobilité électrique. La prestigieuse marque allemande a aussi décidé que la prochaine génération du Macan sera un modèle 100% électrique. Ce premier SUV compact «zéro émissions» sortira de la chaîne d’assemblage dès 2021. En attendant, le premier modèle de sport totalement électrique signé Porsche, la Taycan, sera lancé fin 2019.

Entre ces deux extrêmes, tous les constructeurs automobiles commencent à dévoiler leur futur électrique. Voici déjà quelques concepts qui seront dévoilés au salon de Genève, qui ouvrira ses portes au public le 7 mars prochain.

AUDI. À Genève, Audi dispose d’un stand exclusivement dédié aux véhicules électriques. Outre une gamme «plug-in» bientôt complète, le constructeur aux anneaux présente quatre véhicules à propulsion entièrement électrique, dont les versions de série entreront en production d’ici fin 2020. Les moments forts seront la présentation du concept Audi Q4 e-tron et les débuts européens du concept Audi e-tron GT. «Nous nous sommes fixé un objectif clair: dès 2025, un véhicule Audi neuf sur trois sera propulsé par l’électricité», annonce Bram Schot, président du conseil d’administration.

Audi e-tron: l’offensive. -

SEAT. Toujours dans le groupe Volkswagen, Seat est en verve. Outre un concept dédié à la mobilité urbaine nommé Minimo dévoilé il y a peu (et qui n’est pas sans rappeler le Renault Twizzy) le constructeur ibérique va révéler l’el-born, une petite voiture 100% électrique qui intègre des fonctionnalités autonomes et une connectivité de pointe. Sa batterie à haute densité peut être rechargée en seulement 47 minutes, lui permettant ainsi de parcourir jusqu’à 420 km.

El-born, la première voiture 100% électrique de Seat. -

SKODA. Si c’est à Genève que le public d’un salon va découvrir la compacte Scala, c’est là aussi que sera présenté le nouveau SUV Kamiq d’entrée de gamme, ainsi qu’un concept-car coupé encore baptisé Vision IV, 100% électrique, aux lignes dynamiques et basé sur la plate-forme MEB commune du groupe. La marque tchèque compte présenter plus de dix véhicules électriques d’ici fin 2022.

Un coupé électrique se profile chez Skoda. -

VOLKSWAGEN. Quant à VW, il donne à la mobilité propre un côté «fun» en ressuscitant le légendaire Buggy sous la forme d’un adorable concept électrique, bien dans la veine des Buggys américains des années 1960 et 1970. Conformément au style de l’époque, la réinterprétation de l’authentique buggy se passe de toit fixe et de portières conventionnelles.

VW fait renaître le buggy sous une forme électrique. -

CITROËN. Pas de nouveauté sur le stand des chevrons, venus à Genève célébrer fêter leur centenaire, mais un concept amusant, baptisé Ami One. «Un objet 100% électrique en rupture qui met le digital au cœur d’une nouvelle expérience de mobilité urbaine, plus libre et sereine», selon les mots du constructeur français.

Ami One, la vision de Citroën pour la mobilité urbaine et électrique. -

HONDA. Moins de deux ans après avoir été révélé à Francfort, l’adorable concept-car Urban EV revient sous une forme plus proche de la série nommée Honda E, en attendant le modèle définitif 100% électrique, doté de 5 portes, et ayant pour particularité d’opter pour la rétrovision par caméras. En voici le design intérieur. La propulsion arrière et une silhouette large annoncent des performances de conduite dynamiques.

Intérieur futuriste pour le prototype «Honda E». -

KIA. Le cousin de Hyundai affiche une actualité électrique fournie, avec un concept de coupé au design original, aux côtés de la version européenne du Soul électrique.

LAGONDA. Relancée par Aston Martin, la marque légendaire dévoile un concept-car de SUV ultra-luxueux et 100% électrique.

PININFARINA. Quasi dans son jardin, le carrossier italien affirme ses ambitions de constructeur automobile à part entière avec l’hypercar Battista, 100% électrique.

POLESTAR. Volvo reste absent des grands salons, et donc de Genève, mais sa division 100% électrique va y montrer la Polestar 2, une berline 5 portes au design avant-gardiste et à la ligne de toit fuyante «appelée à placer la performance zéro émission entre les mains d’un public plus large». La Polestar 2, qui a été dévoilée il y a quelques jours, est la première voiture électrique à se mesurer directement à la Tesla Model 3, avec un prix d’entrée de gamme de 39 900€ (contre 59 900€ pour l’édition de lancement, la première année de production). La motorisation électrique à transmission intégrale AWD développe 408 ch (300 kW), pour 660 Nm de couple, permettant à la Polestar 2 d’abattre le 0-100 km/hen moins de 5 secondes.