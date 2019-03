P3: 5, 6, 7 et 8 à zéro… Temploux, Bossière, Eghezée et Achêne empilent les buts

Dans l’opposition à distance entre Sart-Bernard et Loyers (P3B), ce sont les Loyersois qui ont craqué. La tête de la série B est belle et bien sartoise désormais. En P3C, les leaders ont tous plus ou moins déroulé mais la palme revient à Achêne, efficace à 8 reprises face à Treignes. Peu de changement en série A: Bossière et Temploux n’ont pas lésiné sur les buts, Tamines et Grand-Leez se sont neutralisés.

P3A: Bossière et Temploux cartonnent, Moustier vainqueur du derby

Bossière, leader de sa série, s’est largement imposé à Rhisnes (0-6), tout comme Temploux sur la pelouse de St-Germain (0-5). Les deux équipes ne menaient pourtant que d’un seul but au repos. Tout s’est véritablement débloqué en seconde période tant pour le leader que l’actuel troisième… Tamines a eu moins de succès dans sa rencontre contre Grand-Leez (1-1) mais garde la 2e place du classement. Les Grand-Leeziens reviennent eux à un point du troisième temploutois.

Auvelais s’est incliné face à Moustier dans le derby sambrien. L’Excelsior reprend 3 points sur Bois-de-Villers (battu 2-5 par Flawinne B). L’UBS Auvelais reste donc dernier de la série.

Dans les autres matches, Sauvenière a vaincu Arquet (2-1) et Spy s’est défait de Ligny (2-4).

P3B: Sart-Bernard asseoit son leadership, 10 buts mais pas de vainqueur entre Boninne et Evelette

Tous les regards étaient tournés vers Sart-Bernard et Loyers en P3B… Après avoir échangé leur place le week-end dernier, il restait à voir si Sart-Bernard allait savoir gérer son leadership. Les Sartois réalisent finalement la toute bonne opération en enchaînant un 7e match sans défaite grâce à leur victoire à Taviers (1-2). Si l’opération est si bonne, c’est que Loyers a été battu dans le même temps à Sclayn (2-1). Sart-Bernard creuse ainsi déjà l’écart, juste après avoir repris la tête du classement.

Juste derrière le duo de tête, Evelette-Jallet a fait un faux pas chez la lanterne rouge Boninne, dans un match particulièrement riche en buts: 5-5. Dans un autre match rempli de buts, c’est Eghezée qui a largement tiré son épingle du jeu à Lustin B… Là-bas, le score est sans appel: 0-7 et Lustin n’est plus qu’à un point de la dernière position.

Les autres rencontres ont vu Ohey s’imposer face à Gesves (4-3) et Andoy-Wierde face à Faulx (2-0). Belle surprise pour Méan, vainqueur en déplacement à Leuze. Condrusien B – Sorée s’est soldé sur un 5-1.

P3C: Les leaders au taquet, Eprave se distingue en bas de classement

Peu de surprises en P3C où les 4 équipes les mieux classées sont sorties sans trop d’encombres de leur duel dominical. Le leader Pondrôme n’a laissé que les miettes à Denée (5-2), Achêne a surclassé la lanterne rouge Treignes (8-0), Somzée a croqué Hastière (0-4) et Fraire s’est défait de Rienne (1-3). Il n’y a donc qu’Eprave qui ait réussi à s’imposer en bas de classement puisque Flavion a lui aussi perdu à Houyet (2-0). Sur le terrain de Bioul, les Epravois gagnent 1-2.

Dans les deux autres matches, Han et Thy se sont quittés dos à dos (2-2) et Pesche a subi la loi de Dinant (1-3).

