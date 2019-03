Origi et Liverpool perdent la première place après le derby face à Everton

Liverpool coince au pire moment en Premier League.

Ça coince pour Liverpool qui n’a gagné que quatre matches en 2019: pire, le nul sans but dimanche face au voisin Everton a permis à Manchester City de repasser devant les Reds en tête du Championnat d’Angleterre. Une première depuis le début du mois de décembre.

Les hommes de Jürgen Klopp n’y arrivent plus et Manchester City, tenant du titre, est inarrêtable. Avec 15 victoires en 16 matches depuis le début de l’année, les Citizens ont grignoté l’avance des Reds. Et, grâce à leur succès samedi devant Bournemouth (1-0), ils ont repris la tête du championnat, avec un point d’avance sur Liverpool.

Ce changement en tête du classement est d’autant plus frustrant pour les Reds qu’ils sont toujours aussi solides défensivement (aucun but encaissé en plus de 8 h 30 de jeu).

Non, la terrifiante attaque de la saison dernière a des ratés, à commencer par Mohamed Salah. À Goodison Park, l’Égyptien a multiplié les mauvais choix, avec notamment deux gros ratés en première période (15e, 28e) et une très bonne situation gâchée en seconde période (71e). Dans le même temps, Sadio Mané a perdu de son tranchant tandis que Roberto Firmino est entré en jeu trop tard pour faire la différence.

«C’était un match difficile pour beaucoup de raisons, a expliqué Klopp. Mais dans ce match difficile à contrôler, nous avons eu trois ou quatre occasions réelles.»

Sur le papier, trois nuls en quinze jours, face au Bayern Munich en Ligue des champions et contre Manchester United et Everton en Premier League, sont difficilement critiquables. Mais Liverpool devra désormais compter sur une défaillance de City pour rêver à son premier titre de champion depuis 1990. «Ils doivent gagner, nous devons gagner, nous verrons qui gagne le plus souvent», a conclu Klopp, un brin amer.