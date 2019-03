P2: La série B garde (presque) tous ses secrets, Namur-FLV humilié par Floreffe

Si le titre donne l’impression de ne plus pouvoir échapper à Chevetogne en P2B, le reste du classement reste plus ouvert que jamais, tant en haut qu’en bas du tableau… Les équipes en lutte pour le maintien n’ont pas dit leur dernier mot et l’ont presque toutes prouvé ce dimanche.

Dans l’autre série, Andenne garde la tête, Fernelmont et Jemeppe se neutralisent (tout profit pour le FCO). Pour Namur-FLV B, la claque a cette fois été lourde à Floreffe.

P2A: Jemeppe se heurte à Fernelmont, Andenne et le FCO gardent le cap, Floreffe inflige une correction à Namur

Les Oursons maintiennent leur avance de 3 points en tête de P2A, mais cette fois uniquement sur le FCO. Jemeppe et Fernelmont n’ont pas pu suivre la trace des Olympiens… Et pour cause, les deux équipes s’affrontaient et ont fait match nul (2-2), restant désormais bloquées à 5 points du leader. Le FCO sort gagnant de ce week-end en prenant seule la 2e place après sa victoire 2-0 contre Sambreville. Quant à Andenne, c’est sur le terrain d’Aische B qu’elle s’est imposée (0-4) avec un triplé de De Vitto et un but d’Agassa.

Derrière le podium, Malonne, Naninne, Gembloux et Floreffe ont assuré l’essentiel, avec plus ou moins de goals au compteur. Malonne s’impose à Flawinne (1-3), Naninne l’emporte face à Meux (4-0) et Gembloux s’impose 4-1 sur ses terres contre Jambes. Huitièmes, les Floreffois ont eux soigné leur goal average en infligeant à Namur-FLV sa plus grosse défaite de la saison sur le score fleuve de 13 à 0.

Le dernier match du week-end opposait Wépion à Lustin et ce sont les visiteurs lustinois qui ont pris les 3 points, importants pour continuer de croire au maintien.

P2B: Schaltin gaspille à Morialmé, le bas de classement n’a pas dit son dernier mot

En série B, il y a Chevetogne devant… et une bagarre plus ouverte que jamais derrière pour le podium, le tour final et la relégation.

Le leader conforte sa domination sur la P2B par un succès sur Bièvre (2-0). Neffe et Morialmé, 2e et 3e, se sont imposés respectivement face à Assesse et à Schaltin. Les Mauves ont eu quelques opportunités de faire trembler les filets face à Morialmé mais ont souffert d’un manque flagrant d’efficacité face au but. Ils laissent ainsi à nouveau filer de précieuses unités dans la course au tour final et sont rattrapés par Dion, vainqueur de Petigny (3-6).

Si le dénouement du haut du classement (hormis peut-être le destin du leader chevetognois?) reste encore bien indécis, il en va de même pour les dernières positions… Les résultats de ce dimanche et l’écart de 5 points entre la 11e place anhétoise et la lanterne rouge partagée en sont la preuve. Vencimont (dernier à égalité avec Beauraing B) a montré qu’il n’avait rien perdu de sa motivation et est venu à bout d’Havelange après avoir été mené (3-1), tandis que Tarcienne (13e) est allé s’imposer sur la pelouse de Lisogne-Thynes (1-2). Anhée et Beauraing ont eux décroché une précieuse unité suite à leur partage à Surice côté mosan et à Haversin côté beaurinois.

