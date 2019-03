Anderlecht s’impose et Lokeren bascule après 23 saisons en D1

Deschat et Lokeren évolueront en D1B la saison prochaine. Les Noir, blanc et jaune évoluaient en division 1 depuis la saison 96-97. Photo News

Anderlecht s’est imposé 1-2 sur la pelouse de Lokeren ce dimanche. Les Mauves scellent le sort des hommes du président Lambrecht qui évolueront donc en D1B la saison prochaine.

Avec neuf points de retard sur Waasland-Beveren, il ne faisait plus de doute pour grand monde que Lokeren évoluerait en D1B la saison prochaine. Depuis la défaite face à Anderlecht de ce dimanche soir, c’est désormais mathématique. Alors qu’il reste deux journées à disputer, les hommes du président Lambrecht ne peuvent plus refaire leur retard. C’était la 23e saison consécutive des Noir, blanc et jaune au sommet du football belge.

Pour se défaire des Lokerenois, les Mauves ont pu compter sur la tête d’Ivan Santini. L’attaquant anderlechtois a ouvert la marque au quart d’heure sur un centre d’Appiah. Pieter Gerkens a doublé la marque en seconde période à l’approche du dernier quart d’heure.

En réduisant l’écart, Cevallos a quelque peu relancé le suspense dans cette partie, mais les Lokerenois n’ont pas été capables d’arracher un point. Un partage n’aurait de toute façon pas été suffisant pour la bande à Glen De Boeck.

De son côté, Anderlecht assure l’essentiel avec ce succès par un but d’écart. Les Mauves n’avaient pas droit à l’erreur après la victoire de Gand face à Zulte-Waregem plus tôt dans l’après-midi. Les hommes de Fred Rutten reprennent la sixième place, qualificative pour les play-off 1. Ils reviennent à une unité de Saint-Trond et de l’Antwerp (qui joue ce soir face à Eupen) et deux du Standard.