400 jeunes venus en pleine nuit pour une rave party non autorisée

La nuit de samedi à dimanche, à partir de minuit ou 1 h du matin, plusieurs habitants de Ruette et Grandcourt, dans la Commune de Virton, ont été réveillés dans leur sommeil ou en tout cas surpris d’entendre dans le lointain les échos puissants de musiques techno diffusées à travers des baffles ou hauts parleurs géants.

Il apparaît qu’une «rave party» avec musique techno et consommation de drogues douces et plus dures a été organisée dans des prairies à la lisière des bois.

L'événement n'était pas autorisé.

Une rave party est un événement toujours un peu secret, «underground», qui se tient à l’écart des habitations ou dans des entrepôts désaffectés.

400 jeunes internationaux

L’officier de garde pour la zone de police de Gaume, le commissaire Gérard, nous apporte des précisions: «400 jeunes se sont retrouvés à cet endroit, sans la moindre autorisation. Ils venaient d’un peu partout, des Pays-Bas, de Belgique, de France, du Grand-Duché. Apparemment, très peu de la région.»

Comme la zone de police et les autorités communales n’avaient en rien été prévenues d’un tel événement – limite -, la zone de Gaume ne disposait la nuit de samedi à dimanche que de quelques hommes qui patrouillaient pour les missions de sécurité habituelles (surveillance, prévention, accidents de la route, etc.).

Impossible dans ces conditions de réellement intervenir ou même d’opérer d’éventuelles arrestations administratives comme la manifestation n’avait pas été autorisée. «Nos hommes ont dû se contenter de mener une surveillance rapprochée et de contrôler pour voir s’il n’y avait pas de débordements», commente le commissaire Gérard.

La plupart de ces jeunes sont restés sur place en Gaume dimanche jusqu’à la mi-journée.

