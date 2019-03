Malines et Beerschot Wilrijk en finale pour la montée en D1A

Malines et Beerschot Wilrijk ont chacun partagé l’enjeu à l’occasion de la 28e journée – la 14e et dernière de la seconde phase – de la Proximus League dimanche.

Vainqueur de la première tranche, Malines n’a pas réussi à s’assurer un retour direct en D1 en déplacement à Lommel (1-1). Du coup, il affrontera en finale le Beerschot Wilrijk, qui a partagé à OH Louvain (2-2).

Beerschot Wilrijk avait pris l’avance par Erwin Hofer (53e, 0-1) mais Thomas Henry (68e, 1-1) et Frederic Duplus (72e, 2-1) ont porté les Louvanistes au commandement. Tom van Hyfte a égalisé (77e, 2-2) et a permis aux Rats de compter 30 points à la fin de la seconde phase, un de plus que Malines.

Le leader malinois (59 points) pensait être lancé quand Thibault Peyre lui a donné l’avance (29e, 0-1). Mais Rocha lui a barré le chemin vers la montée directe (86e, 1-1). La fin de la rencontre a été marquée par de nombreuses fautes et les cartes rouges de Peyre (90e) et du milieu limbourgeois Robin Henkens (90e+4).

L’Union Saint-Gilloise était déjà assurée de sa troisième place (45 points). La formation bruxelloise s’est imposée face à Tubize grâce à un but de Roman Ferber (10e, 1-0).

Il existait encore un suspense pour le quatrième ticket pour les playoffs II (avec les équipes classées de 7 à 15 en Jupiler Pro League pour une place européenne). Roulers, qui restait sur trois victoires et un joli partage au Beerschot Wilrijk, n’est pas parvenu à sauter Westerlo au classement. Les Campinois ont même ouvert la marque par Nader Ghandri (73e, 0-1). Les Roulariens ont égalisé par Saviour Godwin (80e, 1-1) mais ont terminé à dix suite à l’exclusion de Danzell Gravenberch (90e+3). Du coup, Westerlo (34 points) conservait sa quatrième place.

Roulers (5e, 33 points) disputera les playoffs III avec Lommel (6e, 31 points), OH Louvain (7e, 29) et Tubize (8e, 23). Le dernier descendra en division amateur où, entre-temps, Deinze, l’Excelsior Virton, Lierse-Campine, le RWDM et Seraing ont demandé une licence pour évoluer en D1B.