En D2 amateurs, le match entre Rebecq et Durbuy se termine par une bagarre générale

Le match Rebecq - Durbuy en D2 amateurs (2-1) s'est soldé par un véritable pugilat, sanctionné par trois cartes rouges.

C’est une faute brutale du joueur Anthony Mucci sur Bryan Hanrez qui a mis le feu aux poudres. Les deux joueurs avaient déjà échangé quelques propos musclés quelques instants plus tôt, le premier accusant le second de simulation. Leur seconde altercation a déclenché une bargarre générale, mêlant joueurs, réservistes et staffs techniques. Au bout du compte, Mucci et Delsanne, du côté local, ont reçu une carte rouge, au même titre que Bernard dans les rangs visiteurs. Un membre du staff durbuysien a, pour sa part, été éjecté de la zone neutre et son attitude fera l'objet d'un rapport.

Niveau football, Rebecq l'emporte sur le score de deux buts à un. Barroso a profité à deux reprises d'un manque de concentration de la défense durbuysienne pour inscrire un doublé en deux minutes.Tibor avait ouvert le score pour Durbuy.