Face au leader, Verlaine fait le nécessaire pour accrocher la deuxième tranche en D3B amateurs

Victorieux face à Stokay, Verlaine remporte la seconde tranche en division 2 amateurs. Les Liégeois n’avaient pas droit à l’erreur face au leader, Richelle et Givry se sont imposés également.

En tête de la deuxième tranche, la tâche de Verlaine ne s’annonçait pas évidente puisque les Liégeois accueillaient Stockay, le leader, ce dimanche. Vainqueurs 2-0, les Liégeois ont toutefois assuré l’essentiel en s’imposant logiquement. Une victoire importante puisque dans le même temps, Richelle s’imposait à Onhaye et Givry prenait la mesure de Meix-devant-Virton dans le derby luxembourgeois.

Verlaine termine cette seconde tranche en tête, avec le même nombre de points que Richelle, mais ils ont marqué plus de buts. Givry suit à deux unités.

Au classement général, Givry et Richelle profitent de leur succès conjugué à la défaite de Stockay pour revenir à cinq unités du leader. Verlaine n’a pas non plus dit son dernier mot et suit à un point.

En queue de classement, largement dominé par Aywaille, Longlier confirme qu’il n’y croit plus. Dans la course au maintien toujours, vainqueur de Huy (3-2), Sprimont se donne n peu d’air et fait la bonne opération du week-end. Ils sont les seuls vainqueurs de cette journée. Oppagne a repris un peu de confiance en accrochant Warnant sur ses terres. On notera encore que Mormont se détache également des sièges dangereux en s’imposant sur un score Arsenal face à la lanterne rouge condrusienne.

Résultats

15h00 Onhaye – Richelle 0-1

But: Busarello (26’, 0-1)

15h00 Condrusien – Mormont 0-1

But: Hebette (81’, 0-1)

15h00 Givry – Meix-Devant-Virton 2-0

But: Villalba (8’, 1-0), Fondaire (88’, 2-0)

15h00 Sprimont-Comblain – Huy 3-2

Buts: Akdim (18’, 1-0), Bertrand (22’, 1-1), Beltram (32’, 2-1), Nawezi (34’, 2-2), Rasquin (40’, 3-2)

15h00 Verlaine – Stockay 2-0

But: Pollina (59’, 1-0), Collée (70’, 2-0, pen.)

15h00 Aywaille – Longlier 4-0

Buts: Gallina (11’, 1-0), Jamar (17’, 2-0, 80’, 4-0), Roberty (65’, 3-0)