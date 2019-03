VIDÉO | Chelsea s’impose à Fulham, 50e assist d’Eden Hazard en Premier league

Chelsea a infligé à Fulham une cinquième défaite d’affilée dimanche en championnat d’Angleterre de football (1-2).

Titulaire, Eden Hazard a cédé sa place à Pedro (74e) après avoir distillé son 50e assist en Premier League. Dennis Odoi a joué tout le match en défense avec les Cottagers.

Gonzalo Higuain (20e, 0-1) et Jorginho (31e, 1-2) ont signé le succès des Blues, qui consolident leur 6e place (56 points).

Fulham (17 points) reste 19e et avant-dernier.

Succès pour Praet et la Samp

En Italie, la Sampdoria - avec Dennis Praet pendant 89 minutes dans l’entrejeu - s’est imposée 1-2 à la Spal grâce à un doublé de Fabio Quagliarella (4e, 11e). En fin de match, l’équipe de Ferrara a réduit la marque par Jasmin Kurtic (90e+4, 1-2) mais aussi l’exclusion de Thiago Cioneks (90e+7). Après 26 journées, la Sampdoria (8e) revient dans la course à l’Europe avec 39 points, deux de moins que La Lazio (6e). La Spal (23 points) reste 16e.

Défaite pour Sels avec Strasbourg

En France, Matz Sels était dans le but de Strasbourg, qui s’est incliné à Nice (1-0). L’unique but de la rencontre a été marqué par Youcef Atal (20e, 1-0). Les deux formations ont terminé à dix. L’ex-Standardman Danilo et le Strasbourgeois Samuel Grandsir ont été exclus à la 89e. Au classement, Nice est 7e avec 40 points, trois de moins que Saint-etienne (4e). Strasbourg, qui n’a pas gagné un seul de ses cinq derniers duels, est 9e (37 points).

Anthony Limbombé est resté sur le banc lors du déplacement de Nantes à Guingamp (0-0). Les Canaris (31 points) restent 14e et les Bretons conservent leur dernière place (19 points).