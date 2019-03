Bob Jungels remporte Kuurne-Bruxelles-Kuurne en solitaire

Et à la fin, c’est toujours Quick-Step qui gagne! Le Luxembourgeois Bob Jungels a remporté Kuurne-Bruxelles-Kuurne ce dimanche.

Le Luxembourgeois Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step) a remporté la course Kuurne-Bruxelles-Kuurne au bout des 201 kilomètres de course.

Il succède au Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma).

Hier, le Tchèque Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) a remporté le Circuit Het Nieuwsblad, traditionnelle course d’ouverture des classiques flamandes entre Gand et Ninove sur 200 km.

+ LIRE AUSSI | Het Nieuwsblad : victoire du coureur tchèque Zdenek Stybar en solitaire

Résistant jusqu’au bout, mais de justesse au retour du peloton, Bob Jungels succède au Néerlandais Dylan Groenewegen vainqueur l’an dernier à l’issue d’un sprint massif. Le sprint du peloton, où ce qu’il en restait du moins, cette année ne valait que pour la deuxième place qui est revenue au Britannique Owain Doull (Sky). Le Néerlandais Niki Terpstra (Direct Energie) a pris la 3e place. L’arrivée a été marquée par une chute dans la dernière ligne droite mettant notamment à terre Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step).

Vainqueur l’an dernier, Dylan Groenewegen a pris la 5e place. Côté belge encore, Yves Lampaert est 5e, Jens Keukeleire 7e et Jasper De Buyst 9e.

À partir du Vieux Qwaremont, cinq hommes se sont retrouvés aux avant-postes creusant un écart qui sera toujours de 50 secondes à 30 km du but, Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), le Néerlandais Sebastian Langeveld (EF Education First), l’Italien Davide Ballerini (Astana) et son coéquipier, le Danois Magnus Cort Nielsen, ainsi que, côté belge Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale).

À 16 kilomètres encore à rouler en effet, Bob Jungels a tenté sa chance en solitaire alors que le peloton s’était rapproché à 25 secondes.