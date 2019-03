Euro d’athlétisme: Thomas Van der Plaetsen remonte à la 5e place avant la dernière épreuve de l’heptathlon

Thomas Van der Plaetsen occupe la 5e place du classement de l’heptathlon des championnats d’Europe en salle de Glasgow, ce dimanche en début d’après-midi.

À l’issue des 5e et 6e épreuves, le 60 m haies et le saut à la perche. Il possède 5 206 points. L’épreuve est menée par l’Espagnol Jorge Urena (5 391) devant le Britannique Tim Duckworth (5 385), l’athlète neutre (russe) Ilya Shkurenyov (5 330) et le Suédois Fredrik Samuelsson (5 317).

Thomas Van der Plaetsen a abordé la seconde journée de compétition en 9e position (3 324) après les quatre premières épreuves disputées samedi.

Il a couru le 60 haies en 8.29 (7e), loin de son record personnel (8.06) et de celui de la saison (8.22). Dans le saut à la perche, son point fort, le Gantois n’a pu sauter plus haut que 5m20 (3e), son record réussi cette saison est situé à 5m50.

Dimanche soir, le 1 000 mètres à 20 h 37 (belges) mettra un terme aux sept travaux.