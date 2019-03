David Beckham a sa statue devant le stade du Los Angeles Galaxy

L’ancienne superstar du football anglais David Beckham a, depuis samedi, sa statue devant le stade du Los Angeles Galaxy, l’équipe du Championnat nord-américain de football (MLS) où il a joué entre 2007 et 2012.

Beckham, 43 ans, est le premier joueur de football ainsi honoré aux Etats-Unis. La statue le représente en train de frapper l’un de ses redoutables coups francs, sa grande spécialité.

Photo News «Je veux remercier le club et les concepteurs de cette statue, car grâce à eux, je vais rester à jamais jeune», a souri l’ancien milieu de terrain qui a pris sa retraite en 2013 après une dernière saison avec le Paris SG.

«Quand je pense à Los Angeles et au Galaxy, le mot qui me vient tout de suite à l’esprit, c’est famille, j’ai été accueilli à bras ouverts et j’ai depuis toujours l’impression de faire partie de cette famille», a poursuivi Beckham, sous le regard de son épouse Victoria, ancienne chanteuse des «Spice Girls» devenue créatrice de mode.

Durant son passage au Galaxy, «Becks», passé aussi par Manchester United, le Real Madrid, l’AC Milan et le Paris SG, a remporté deux titres de champion MLS (2011, 2012) et a marqué vingt buts en 118 matches, toutes compétitions confondues.

Son transfert retentissant au Galaxy, en 2007, avait permis au «soccer» américain de bénéficier d’une exposition accrue.

«Quand je suis venu aux Etats-Unis, je voulais que mes victoires ne se limitent pas au terrain. Je voulais participer à l’essor de la MLS et du football dans ce pays, je voulais convaincre d’autres joueurs de venir et d’autres équipes de se créer. Je pense que nous avons atteint cet objectif, même s’il y a encore beaucoup» à faire, a-t-il rappelé.

Bruce Arena, son ancien entraîneur, lui a rendu un vibrant hommage: «J’ai eu la chance d’entraîner un joueur extraordinaire, un grand professionnel, mais aussi et surtout un être humain et un père de famille exceptionnels. C’était aussi un leader, un +winner+, le genre de joueur que chaque entraîneur rêve de diriger», a-t-il expliqué.

Beckham reste impliqué en MLS, à la tête de la franchise d’Inter Miami qui devrait faire ses débuts en 2020, après bien des difficultés à trouver un terrain pour construire son stade.