Dragon, la capsule de SpaceX, tout proche de la Station spatiale internationale pour l’amarrage

La capsule Crew Dragon lancée samedi par SpaceX pour une mission de démonstration pour la Nasa est arrivée, ce dimanche, à quelques kilomètres de la Station spatiale internationale (ISS). Elle doit s’y amarrer pour la première fois, selon des images retransmises en direct à la télévision.

La capsule, aussi appelée simplement Dragon ou Dragon 2 car elle est la version habitable de la capsule cargo utilisée depuis 2012, a effectué deux orbites depuis son lancement par une fusée environ 24 heures plus tôt, à partir du centre spatial Kennedy en Floride.

Dragon est progressivement montée en altitude vers l’ISS, qui est en orbite autour de la Terre à environ 400 km d’altitude et à une vitesse de 28.000 km/h (elle fait le tour de la Terre en 90 minutes).

From the vantage point of cameras onboard @SpaceX’s #CrewDragon spacecraft, here is a live view of the @Space_Station. Tune in to see a series of in-orbit demonstrations as the spacecraft continues to approach our orbiting laboratory: https://t.co/oJKHgK8eV7 pic.twitter.com/dTHmdXyrhB